Усадьбу XIX века в Нижегородской области выставили на торги за 1 рубль Культура и отдых

Фото: Российский аукционный дом

Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области объявило конкурс на продажу усадьбы XIX века, расположенной в селе Курмыш Пильнинского округа. Информация о лоте размещена на платформе Российского аукционного дома.

Речь идет о нежилом одноэтажном здании площадью 232,9 квадратных метра на улице Советской. Объект включен в реестр культурного наследия регионального значения под наименованием "Главный дом". Здание относится ко второй половине XIX века и ранее использовалось под магазин.

Стартовая цена усадьбы составляет всего 1 рубль. При этом кадастровая стоимость объекта оценивается в 1,37 млн рублей. Шаг конкурса установлен в размере 68,3 тысячи рублей. Заявки принимаются до 25 июля, аукцион пройдет 1 августа.

Согласно условиям, новый владелец должен в течение полутора лет после утверждения охранного обязательства представить проект по сохранению здания. Также потребуется получить разрешение на проведение реставрационных работ в управлении охраны объектов культурного наследия.

Полная реставрация должна быть завершена в течение трех лет с момента получения разрешения. При этом собственник сможет рассчитывать на государственные меры поддержки, предусмотренные для восстановления памятников архитектуры.

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