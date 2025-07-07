Мобильные бригады начали работать с жалобами нижегородцев на вонь
СК предупредил о массовых взломах аккаунтов в Telegram
Карту точек с бесплатным Wi-Fi создают в Нижегородской области
В каких округах Нижегородской области клещи нападают чаще всего
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Культура и отдых
11 июля 2025 09:44  [129] Усадьбу XIX века в Нижегородской области выставили на торги за 1 рубль
11 июля 2025 08:00  [259] "Ковер-самолет" вернулся в Нижний Новгород после триумфального турне
10 июля 2025 13:45  [307] Актриса Ольга Сутулова присоединится к жюри кинофестиваля "Горький fest"
10 июля 2025 11:58  [280] Захар Прилепин задумал экранизацию и мюзикл по новому роману о Разине
09 июля 2025 11:39  [460] Более 1,3 тысячи российских парков преобразят в рамках нацпроекта в 2025 году
09 июля 2025 07:00  [983] Археологи нашли 16 погребений и захоронение коня в Вачском районе
08 июля 2025 12:39  [481] Ретропоезд доставит туристов из Нижнего Новгорода в Арзамас
07 июля 2025 19:43  [569] 100 млн рублей выделено на строительство музея в Нижнем Новгороде
07 июля 2025 17:51  [529] Выявленные на нижегородском фуникулере нарушения не влияют на его безопасность
07 июля 2025 15:39  [476] Что посмотреть нижегородцам в День семьи: 7 тёплых фильмов о любви и близости
Культура и отдых

Усадьбу XIX века в Нижегородской области выставили на торги за 1 рубль

11 июля 2025 09:44  [129] Культура и отдых
Усадьбу XIX века в Нижегородской области выставили на торги за 1 рубль

Фото: Российский аукционный дом

Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области объявило конкурс на продажу усадьбы XIX века, расположенной в селе Курмыш Пильнинского округа. Информация о лоте размещена на платформе Российского аукционного дома.

Речь идет о нежилом одноэтажном здании площадью 232,9 квадратных метра на улице Советской. Объект включен в реестр культурного наследия регионального значения под наименованием "Главный дом". Здание относится ко второй половине XIX века и ранее использовалось под магазин.

Стартовая цена усадьбы составляет всего 1 рубль. При этом кадастровая стоимость объекта оценивается в 1,37 млн рублей. Шаг конкурса установлен в размере 68,3 тысячи рублей. Заявки принимаются до 25 июля, аукцион пройдет 1 августа.

Согласно условиям, новый владелец должен в течение полутора лет после утверждения охранного обязательства представить проект по сохранению здания. Также потребуется получить разрешение на проведение реставрационных работ в управлении охраны объектов культурного наследия.

Полная реставрация должна быть завершена в течение трех лет с момента получения разрешения. При этом собственник сможет рассчитывать на государственные меры поддержки, предусмотренные для восстановления памятников архитектуры.

Ранее сообщалось, что особняк Ламановой на Большой Печерской улице изымают для реконструкции.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ОКН Пильнинский район торги
Поделиться:
Новости по теме
10 июля 2025 17:00  [274] Проект реставрации главного корпуса ПИМУ оценили в 3,2 млн рублей
10 июля 2025 14:33  [311] Фасад Мариинского института благородных девиц отреставрируют в Нижнем Новгороде
02 июля 2025 11:30  [603] Прообраз системы "теплый пол" обнаружили в реставрируемом Доме Бурмистровой
25 июня 2025 12:35  [561] Дом Соколенковых станет офисом управляющей службы ИТ-кампуса "Неймарк"
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Classic Touring 2025: как прошел нижегородский этап кольцевых гонок
07 июля 2025 16:44Classic Touring 2025: как прошел нижегородский этап кольцевых гонок
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных