Помещение бывшего медцентра в Нижнем Новгороде выставили на торги Экономика

В Нижнем Новгороде на аукцион выставлено помещение, в котором раньше располагались медицинский центр и парикмахерская. Информация об этом размещена на электронной торговой площадке РТС-тендер.

Речь идет о встроенном помещении площадью 370 квадратных метров, расположенном в доме № 9а на улице Чкалова (Канавино).

Начальная стоимость лота составляет свыше 57,7 млн рублей. Шаг аукциона определен в размере почти 2,9 млн рублей.

Проведение торгов запланировано на 4 сентября.

Ранее выяснилось, что в Канавинском районе Нижнего Новгорода на торги выставлен арестованный автоцентр. Начальная стоимость лота составляет 1,26 млрд рублей.