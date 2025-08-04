Помещение бывшего медцентра в Нижнем Новгороде выставили на торги

В Нижнем Новгороде на аукцион выставлено помещение, в котором раньше располагались медицинский центр и парикмахерская. Информация об этом размещена на электронной торговой площадке РТС-тендер.
Речь идет о встроенном помещении площадью 370 квадратных метров, расположенном в доме № 9а на улице Чкалова (Канавино).
Начальная стоимость лота составляет свыше 57,7 млн рублей. Шаг аукциона определен в размере почти 2,9 млн рублей.
Проведение торгов запланировано на 4 сентября.
Ранее выяснилось, что в Канавинском районе Нижнего Новгорода на торги выставлен арестованный автоцентр. Начальная стоимость лота составляет 1,26 млрд рублей.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+