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Экономика

Нижегородская мэрия избавляется от загородного имущества

18 июля 2025 07:00  [64] Экономика
Мэрия Нижнего Новгорода нашла новое применение загородному имуществу

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Нежилое помещение, в котором находится мини-завод по переработке молока в деревне Семино около Ковернино нижегородская мэрия планирует выставить на приватизацию, а участки в Лесном курорте под Красными Баками - передать области. Об этом стало известно на заседании постоянной комиссии гордумы по имуществу и земельным отношениям, сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород". 

Председатель городского комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами Светлана Помпаева представила проект изменений в прогнозный план приватизации на 2024–2026 годы.

Она сообщила, что в перечень предлагается включить семь новых объектов в категории нежилых помещений. Среди них — одноэтажное здание мини-завода по производству молока, расположенное в деревне Семино Ковернинского района.

По словам Помпаевой, завод был построен в 1995 году в рамках деятельности МП "Теплоэнерго" и с того времени находился в хозяйственном ведении предприятия. В муниципальную собственность Нижнего Новгорода он был зарегистрирован в 2008 году, а координация объекта завершена только в 2025-м.

На объект обратили внимание после того, как частное лицо выступило с инициативой его приобрести.

"После этого мы их скоординировали и включили в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества на 2024-2026 годы", - сказала Помпаева. 

Кроме того, на заседании был рассмотрен вопрос о передаче пяти земельных участков в поселке Лесной курорт в государственную собственность Нижегородской области.

Участки находятся в Краснобаковском районе под строениями, которые ранее уже были переданы из муниципальной собственности. По ее словам, совместно с правительством региона был выработан подход к дальнейшему использованию этих объектов.

Так, есть планы по развитию туризма в этом районе, в том числе, с привлечением инвесторов для воссоздания ранее популярной турбазы "Лесной курорт". Сейчас объекты находятся в неудовлетворительном состоянии, и специалисты мэрии были вынуждены регулярно выезжать на место, обозначая аварийность табличками и сигнальными лентами.

Участки граничат между собой, некоторые из них расположены под крупными корпусами. Однако муниципалитет не стал тратить средства на их объединение.

Депутаты комиссии поддержали оба предложения.

Ранее сообщалось, что госпредприятие Нижегородской области "Лидеры спорта" выставило на торги сарай в центре Нижнего Новгорода. 

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Теги:
Гордума Земельные участки Имущество
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