Второй 17-этажный дом на Журова в Нижнем Новгороде прошел экспертизу

15 сентября 2025 15:16
Второй 17-этажный дом на Журова в Нижнем Новгороде прошел экспертизу

Фото: минград Нижегородской области

Проект второго жилого дома в составе комплекса "ЖК на Журова" в Канавинском районе Нижнего Новгорода получил положительное заключение негосударственной экспертизы. Здание возведут в границах улиц Менделеева, Чонгарской и Журова. Об этом сообщается в ЕГРЗ. 

Будущий дом №2 станет частью жилого комплекса из двух 17-этажных корпуса на 112 квартир. Кроме жилых помещений, в здании предусмотрены помещения общественного назначения, а также встроенный детский сад на 30 мест. Отметим, что первый корпус жилого комплекса уже построен.

Экспертизу проектной документации проводило ООО "Центр проектных и строительных экспертиз". Проект разработали несколько организаций: ООО "Проектная мастерская архитектора Лазарева А.С.", ООО "Спецмонтаж-НН", ООО проектно-технологическое предприятие "Кров", ООО "Велес-НН", ООО "Полимерпромпроект", ООО "Электросити" и ООО "Конструкторская мастерская "КМ-4".

Застройщиком выступает ООО "Специализированный застройщик "Волгаинвестгрупп". Компания стала победителем аукциона на право развития застроенной территории в границах улиц Менделеева, Искры, Чонгарской и Журова ещё в 2014 году. Начальная цена договора составляла 2 млн 717 тысяч рублей. Общая площадь участка — 1,29 га.

Архитектурно-градостроительный облик дома №2 был согласован в июле 2025 года региональным министерством градостроительной деятельности. Согласно проектной документации, площадь земельного участка под застройку составляет 4078 кв. м, площадь застройки — 674,5 кв. м, общая площадь здания — 10 759,05 кв. м. 

Добавим, что в рамках КРТ будет преобразован и район, расположенный неподалеку от ЖК. В 2023 году был подписан договор развития территории, ограниченной улицами Правды, Чонгарской и Менделеева. Также сообщалось, что в районе улиц Октябрьской революции, Июльских Дней и Чонгарской построят школу на 730 учеников.

