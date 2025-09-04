Мастер-план развития территории стадиона "Водник" еще не готов Общество

Фото: Полина Зубова

Институт развития агломерации Нижегородской области высказался о судьбе стадиона "Водник", которая обрастает слухами.

В своем телеграм-канале ведомство подчеркнуло, что в интернете распространяются фейковые изображения и концепции, которые не имеют отношения к реальному проекту. Ранее в сети появились рендеры, на которых вокруг футбольного поля изображены многоэтажные дома. Однако они не имеют отношения к реальному проекту. Как пояснили в институте, разработка мастер-плана в рамках государственного задания на 2025 год еще продолжается.

Фото взято из телеграм-канала "Мой Нижний Новгород"

"Любые референсы и концепции, циркулирующие в публичном пространстве, не являются официальным проектом, над которым работает правительство. Текущая разработка ведется в соответствии с установленными процедурами и по завершении будет представлена на согласование уполномоченным органам Правительства региона, а затем на рассмотрение регионального штаба", — говорится в заявлении.

Завершение мастер-плана ожидается к концу 2025 года. До этого момента документ не будет выноситься на публичное обсуждение, поскольку он находится в стадии подготовки и согласования.

Институт призвал ориентироваться исключительно на официальные источники информации, которые появятся после прохождения всех необходимых этапов утверждения.

Напомним, стадион "Водник" был признан аварийным, с 29 августа доступ на его территорию закрыт. Впоследствии стало известно, что на участке планируется снести 14 капитальных строений.

Сейчас формируется Общественный совет, который будет заниматься вопросами будущего стадиона. По предварительной информации, на его месте хотят построить физкультурно-оздоровительный комплекс. В его состав могут войти крытая ледовая арена, круглогодичное футбольное поле и спортивные площадки. Мастер-план планируется утвердить до конца 2025 года.

Ранее сообщалось, что на территории нижегородского стадиона "Водник" ввели режим повышенной готовности.