Новые автомобили "Волга" начнут собирать в Нижнем Новгороде в 2026 год
Новое приложение для оплаты парковок появится в Нижнем Новгороде
Власти раскрыли, каким станет стадион "Водник" после реконструкции
Новый штамм коронавируса пришел в Нижегородскую область
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
10 сентября 2025 15:15  [31] Нижегородцы могут выиграть миллионы в ИТ-чемпионате по программированию
10 сентября 2025 15:00  [69] Нижегородские вузы приняли свыше 12 тысяч первокурсников
10 сентября 2025 14:47  [79] Находящимся в Непале нижегородцам готовы оказать помощь
10 сентября 2025 14:42  [94] Фонтаны в Нижнем Новгороде начнут отключать ближе к концу сентября
10 сентября 2025 13:57  [132] Мастер-план развития территории стадиона "Водник" еще не готов
10 сентября 2025 13:39  [146] Филиал "Японского центра" закрывается в Нижнем Новгороде
10 сентября 2025 13:00  [136] 1,5 млн человек перевезла нижегородская канатка после модернизации
10 сентября 2025 12:50  [168] Екатерина Лебедева приняла участие в открытии модуля программы "Операционное мастерство"
10 сентября 2025 12:40  [164] Нижегородцы жалуются на нехватку трамваев на популярных маршрутах
10 сентября 2025 12:23  [178] ГУАД расторгает контракты с "Нижегородавтодором" из-за срыва сроков
Общество

Мастер-план развития территории стадиона "Водник" еще не готов

10 сентября 2025 13:57  [132] Общество
Мастер-план развития территории стадиона Водник еще не готов

Фото: Полина Зубова

Институт развития агломерации Нижегородской области высказался о судьбе стадиона "Водник", которая обрастает слухами.

В своем телеграм-канале ведомство подчеркнуло, что в интернете распространяются фейковые изображения и концепции, которые не имеют отношения к реальному проекту. Ранее в сети появились рендеры, на которых вокруг футбольного поля изображены многоэтажные дома. Однако они не имеют отношения к реальному проекту. Как пояснили в институте, разработка мастер-плана в рамках государственного задания на 2025 год еще продолжается.

Фото взято из телеграм-канала "Мой Нижний Новгород"

"Любые референсы и концепции, циркулирующие в публичном пространстве, не являются официальным проектом, над которым работает правительство. Текущая разработка ведется в соответствии с установленными процедурами и по завершении будет представлена на согласование уполномоченным органам Правительства региона, а затем на рассмотрение регионального штаба", — говорится в заявлении.

Завершение мастер-плана ожидается к концу 2025 года. До этого момента документ не будет выноситься на публичное обсуждение, поскольку он находится в стадии подготовки и согласования.

Институт призвал ориентироваться исключительно на официальные источники информации, которые появятся после прохождения всех необходимых этапов утверждения.

Напомним, стадион "Водник" был признан аварийным, с 29 августа доступ на его территорию закрыт. Впоследствии стало известно, что на участке планируется снести 14 капитальных строений.

Сейчас формируется Общественный совет, который будет заниматься вопросами будущего стадиона. По предварительной информации, на его месте хотят построить физкультурно-оздоровительный комплекс. В его состав могут войти крытая ледовая арена, круглогодичное футбольное поле и спортивные площадки. Мастер-план планируется утвердить до конца 2025 года.

Ранее сообщалось, что на территории нижегородского стадиона "Водник" ввели режим повышенной готовности.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
КРТ Спорт Стадион
Поделиться:
Новости по теме
05 сентября 2025 10:16  [684] Как выглядит строящийся Ледовый дворец на Стрелке: свежие фото
29 августа 2025 17:06  [892] Спорткомплекс за 200 млн рублей хотят построить на Бору
29 августа 2025 14:38  [2220] "Водник" закрылся: последний взгляд на легендарный стадион в руинах
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
21 год теракту в Беслане: фоторепортаж из школы-мемориала
04 сентября 2025 10:3621 год теракту в Беслане: фоторепортаж из школы-мемориала
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных