Минград проведет встречу с жителями домов в районе будущего КРТ на улице Гоголя Общество

Фото: минград Нижегородской области

Власти представили проект решения о комплексном развитии территории (КРТ), расположенной в границах улиц Гоголя, Нижегородской и Заломова в Нижегородском районе Нижнего Новгорода. Документ предусматривает предоставление нового комфортного жилья более чем 80 жителям за счет средств инвестора.

Проект охватывает участок площадью 1,29 га. На этой территории планируется построить около 10 тысяч кв. м жилья. Кроме того, инвестор обязуется возвести современную поликлинику и провести реконструкцию восьми ценных объектов градостроительной среды. Среди них – дома №№14, 16, 18 по улице Нижегородской и дома №№18, 18а, 20, 26 и 26а по улице Гоголя. Шесть зданий будут отреставрированы, а два перенесены на новое место в пределах территории КРТ с последующей реставрацией.

Министр градостроительной деятельности и развития агломераций региона Дарья Шунаева отметила, что проект в Нижегородском районе демонстрирует комплексный подход к развитию городской среды. По её словам, он объединяет строительство жилья, создание социальных объектов и сохранение исторического наследия.

В ближайшее время пройдут встречи с собственниками квартир в домах, не признанных аварийными. На них планируется обсудить возможность включения этих домов в границы проекта. Такая процедура является обязательной частью принятия решения о реализации КРТ. Если жильцы поддержат предложение, следующим шагом станет проведение торгов на право заключения договора о комплексном развитии территории.

Напомним, для жителей региона действует чат-бот федеральной программы КРТ жилой застройки. С его помощью можно получить ответы на популярные вопросы, ознакомиться с нормативными документами и узнать контакты специалистов для личной консультации (@KRT_NN_bot).

