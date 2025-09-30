Три автобуса изменили маршрут в Нижнем Новгороде из-за ремонта на Ильинке Общество

Фото: Александр Воложанин

Несколько городских автобусных маршрутов в Нижнем Новгороде временно изменили схему движения. Об этом сообщили в Центре развития транспортной системы (ЦРТС).

Изменения затронули маршруты №26, №41 и №43. Теперь при движении в сторону Канавинского моста все три автобуса следуют через улицу Маслякова, минуя привычный участок на улице Ильинской.

Срок возвращения к прежней схеме пока не определён. В ЦРТС отметили, что информация о восстановлении прежнего маршрута будет опубликована дополнительно.

Причиной корректировки движения стала продолжающаяся реконструкция трамвайных путей на улице Ильинской.

Ранее сообщалось, что из-за ремонта схема движения транспорта поменяется в районе улицы Ильинской в Нижнем Новгороде.