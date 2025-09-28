ЦРТС объяснил некорректную работу нижегородских "умных" остановок Общество

Расписание общественного транспорта в Нижнем Новгороде может не отображаться на электронных табло "умных" остановок из-за технических причин. Об этом сообщили представители Центра развития транспортных систем (ЦРТС), отвечая на вопросы горожан в соцсетях.

Жители города заметили, что на информационных табло не всегда корректно публикуют данные о прибытии общественного транспорта. В некоторых случаях трамваи и автобусы вовсе не отображаются на экране.

По словам специалистов ЦРТС, причиной подобных сбоев может быть нестабильная работа мобильного интернета. При снижении уровня сигнала сотовой связи возникают перебои в передаче навигационной информации, и транспорт временно исчезает с карты.

Для получения актуальных данных о движении автобусов и планирования маршрутов в ЦРТС рекомендуют обращаться в их колл-центр. Там можно уточнить расписание и узнать о возможных задержках.

Напомним, что в Нижнем Новгороде на трамвайных маршрутах планируют установить 14 "умных" остановок.

Также сообщалось, что бесплатный Wi-Fi заработал на "умных" остановках в Нижнем Новгороде.