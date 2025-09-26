Движение вновь стало двусторонним на участке Ошарской в Нижнем Новгороде

Фото:
В Нижнем Новгороде полностью восстановлено движение транспорта на участке улицы Ошарской от Белинского до Невзоровых. Об этом сообщили в компании "Экологические проекты".
Теперь автомобилисты могут ездить здесь в обе стороны. Ранее движение было ограничено: по улице можно было проехать только в направлении к Белинского.
На отрезке длиной около 600 метров подрядчик завершил реконструкцию рельсового полотна.
Работы по замене трамвайных путей на Ошарской начались 21 июля. Обновление идет от разворотного кольца в микрорайоне Лапшиха до улицы Белинского и должно завершиться до конца года.
Ранее НИА "Нижний Новгород" опубликовало перечень мест, где перекладка трамвайных путей будет вестись в 2026 году.
