Движение вновь стало двусторонним на участке Ошарской в Нижнем Новгороде Общество

Фото: "Экологические проекты"

В Нижнем Новгороде полностью восстановлено движение транспорта на участке улицы Ошарской от Белинского до Невзоровых. Об этом сообщили в компании "Экологические проекты".

Теперь автомобилисты могут ездить здесь в обе стороны. Ранее движение было ограничено: по улице можно было проехать только в направлении к Белинского.

На отрезке длиной около 600 метров подрядчик завершил реконструкцию рельсового полотна.

Работы по замене трамвайных путей на Ошарской начались 21 июля. Обновление идет от разворотного кольца в микрорайоне Лапшиха до улицы Белинского и должно завершиться до конца года.

