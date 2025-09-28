Трамвай №22 в Нижнем Новгороде пока не вернется на маршрут Общество

Жители Нижнего Новгорода по-прежнему ожидают возвращения трамвайного маршрута №22 на Автозаводе, который был отменен ещё в начале лета. Один из пользователей социальных сетей поинтересовался у властей региона, когда маршрут вновь заработает.

Как сообщили представители ООО "Экологические проекты", силы ремонтных бригад были сосредоточены на другом участке. После завершения работ на отрезке Малышево — Гнилицы специалистов направили на перегоны "Соцгород-1" и "Соцгород-2", где началась реконструкция трамвайных путей.

В компании уточнили, что подрядчик уже приступил к подготовке демонтажа рельсов на указанном участке.

О точной дате возобновления движения трамвая №22 пока не сообщается. Информация об этом будет предоставлена дополнительно.

Ранее сообщалось, что нижегородские власти планируют построить еще одну линию трамвая в Сормове. Также стало известно о планах проложить трамвайные пути до Новинок.

Напомним также, что по данным на сентябрь 2025 года ремонт трамвайных путей продолжается на 14 улицах Нижнего Новгорода.