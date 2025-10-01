"Хрупкий слой": в Нижнем Новгороде открыли спецпроект о природе и человеке Культура и отдых

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

Первая Международная биеннале экологического искусства (0+) продолжает удивлять нижегородцев новыми выставками и работами. 30 сентября на площадке Русского музея фотографии в пространстве "Усадьба" состоялось открытие спецпроекта "Хрупкий слой". В этот раз свое видение представили ведущие галереи Нижнего Новгорода, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович отметил, что в проект экологического биеннале включились не только художники из разных стран, не только федеральные институции и музеи, но и нижегородские независимые институции и ключевые учреждения в области современного искусства. По его словам, участники по-своему, по-новому взглянули на тему экологии и попытались через работы представить своё видение экологических проблем и того, как искусство должно отражать эти вопросы.

Основную "Усадебную" экспозицию дополняет выставка "Туман", которая в силу своих технических требований находится в студии "Тихая". С нее и началось открытие спецпроекта.

Художники, известные своими уличными монохромными росписями, создали серию инсталляций и скульптур, в которых соединили воспоминания из детства с образами природных катастроф. По словам одного из авторов, каждая работа — это личная история, попытка взаимодействовать с прошлыми переживаниями. Во всех работах прослеживается тема одиночества: грустная собака у пустой детской кровати, мальчик, которому не с кем покататься на качелях и даже птицы, летящие по одной.

"Всё это - отсылка к детству и к тем ситуациям, которые получилось или не получилось решить. Мы смотрим на них и пытаемся провести параллели. Птицы, дословно, это детская игрушка-мобиль, которая висит над кроваткой. Почему она в виде птиц, а не в виде каких-то разноцветных шариков? Потому что во взрослой жизни над нами уже не шарики разноцветные. Может быть это банальная параллель, но так оно и есть. Одинокий качающийся мальчик — это попытка воплотить в нём свой детский образ, повзаимодействовать с ним и подумать о своем. Собака - личная история. В целом, про то, что с животными нельзя обращаться как с предметами для развлечения, нельзя использовать в своих собственных целях", - рассказал один из художников дуэта Lovemarket и создателей выставки "Туман".

На основной площадке в "Усадьбе" Lovemarket представили серию графических работ, созданных на основе спутниковых снимков ураганов Хилари, Лаура, Аллен. Визуально абстрактные работы позволяют зрителю задуматься о визуальном и эмоциональном диалоге человека и природы.

Работы изображают "портреты" стихийных бедствий с именами Хилари, Лаура и Аллен. Авторы исследуют, как природа становится участником визуального и эмоционального диалога, а человек — объектом её наблюдения.

Также в рамках спецпроекта представлены инсталляции центра современного искусства "Терминал А", галереи FUTURO и Галереи 9Б.

Иван Серый в проекте "Ненастоящий человек" играет с эффектом "зловещей долины". С помощью 3D-сканов людей из открытых источников художник создает цифровые оболочки — искусственную "кожу", которую затем переносит в живопись, графику и скульптуру.

Ресайклинг отражается в работах Юрия Отинова. Он работает в собственной технике папье-маше, создавая маски и скульптуры из переработанных материалов: игрушек, семян, кожуры, бусин. Художник также обращается к цифровому мусору. "Питомец" из швабры собрал вокруг себя немало посетителей.

Центр современного искусства "Терминал А" представляет персональную выставку Максима Трулова "Город забвения" (12+) — визуальную историю о вымышленном городе вне времени, где пересекаются индустриальное прошлое и фантазия. Через бытовые детали и образы автор исследует, как возможно сохранять и созидать, не разрушая, найти баланс между природой и урбанистикой.

Выставка удивила не только необычными экспонатами, но и внезапным отключением электроэнергии на площадке из-за аварии. Большую часть осмотра экспозиции, где не было портативного света, посетителям пришлось провести в темноте. Но это даже помогло взглянуть на работы под другим углом и найти новые смыслы.

Галерея 9Б объединила нижегородских художников в выставке "Дворец драгоценных полимеров". В центре внимания — проблема потребления ресурсов. Работы Наташи Корец, Юрия Отинова, Сёмы и Evsti Bomse, а также Юли Ивановой исследуют вторичное использование материалов, экологическую ответственность и разрушительные последствия потребительской культуры. Так, гобелен Корец создан из тканей, ранее использованных другими художниками.

Юля Иванова в инсталляции "Анабиоз" обращается к образу лягушки как биологического и культурного символа. Художницу вдохновила способность древесной лягушки замирать зимой и оживать весной. Этот цикл стал метафорой человеческого возрождения после травм и кризисов. Лягушка здесь — не только индикатор экологического здоровья, но и образ перехода, мудрости и обновления.

"Институционально — это один из самых важных проектов биеннале, потому что можно привести художников, можно сделать большие выставки, но очень важно, чтобы за этим стояла настоящая, живая жизнь, чтобы биеннале оказывала прямое воздействие на художественную сцену в том городе, где это происходит", - заметил Беркович.

Выставки открыты для посещения до 16 ноября.

Напомним, Первая международная биеннале экологического искусства проходит в Нижнем Новгороде с 18 апреля по 20 ноября 2025 года. На выставках и проектах представлено более 150 художников из разных уголков мира.