Еще два мурала на экологическую тему украсили Нижний Новгород

Фото: организаторы биеннале

Еще два масштабных мурала на экологическую тему появились в Нижнем Новгороде. Они были созданы художниками Анатолием Akue и Nootk в рамках второго этапа проекта "Воздух" Первой международной биеннале экологического искусства (0+). Об этом сообщили организаторы.

Анатолий Akue разместил свою работу на фасаде дома по адресу Зеленский съезд, 8. В композиции художник исследует тему хранения информации и ее воздействия на окружающую среду. Красный фон символизирует перегретую атмосферу, а коробка-хранилище в правой части изображения отсылает к облачным технологиям и потокам данных. Контраст между хаосом и структурой, теплом и холодом создает напряжение, заставляющее задуматься о влиянии цифрового мира на экологию.

Второй мурал появился на подпорной стене метромоста на улице Марата, 4. Его автор, художник Nootk, посвятил работу животным и птицам из Красной книги Нижегородской области. В центре внимания — виды, находящиеся под угрозой исчезновения или уже исчезнувшие. Сюжет подчеркивает хрупкость экосистемы и необходимость её защиты.

Ранее сообщалось, что в рамках проекта "Воздух" в городе уже были созданы пять муралов.

Напомним, биеннале экологического искусства проходит в Нижнем Новгороде с апреля по ноябрь 2025 года, объединяя шесть культурных пространств города. В мероприятии участвуют 100 художников, представляющих 35 стран.