Последние новости рубрики Культура и отдых
22 сентября 2025 19:18Минтуризма Нижегородской области и Российская Гостиничная Ассоциация будут сотрудничать
22 сентября 2025 19:08Еще два мурала на экологическую тему украсили Нижний Новгород
19 сентября 2025 13:57Нижегородской хоровой школе "Жаворонок" присвоено имя Анатолия Ежова
19 сентября 2025 08:00Нижегородский парк имени 1 Мая закроет летний сезон концертом "НА-НА"
18 сентября 2025 14:13Жилой дом возле Нижегородского кремля внесли в реестр ОКН
18 сентября 2025 13:10Участники автопробега Москва – Владимир – Нижний Новгород – Самара посетили Нижегородскую область
18 сентября 2025 11:53За последний год нижегородцы стали чаще слушать музыку на работе
18 сентября 2025 11:46ОМК запускает реставрацию исторических мастерских в Выксе
18 сентября 2025 07:00Драму "Бо-Бо" с сыном Евгения Цыганова снимают в Нижегородской области
17 сентября 2025 20:04Финалистов сценарной лаборатории "Первая экранизация" выбрали в Нижнем Новгороде
Культура и отдых

Еще два мурала на экологическую тему украсили Нижний Новгород

22 сентября 2025 19:08 Культура и отдых
Еще два мурала на экологическую тему украсили Нижний Новгород

Фото: организаторы биеннале

Еще два масштабных мурала на экологическую тему появились в Нижнем Новгороде. Они были созданы художниками Анатолием Akue и Nootk в рамках второго этапа проекта "Воздух" Первой международной биеннале экологического искусства (0+). Об этом сообщили организаторы. 

Анатолий Akue разместил свою работу на фасаде дома по адресу Зеленский съезд, 8. В композиции художник исследует тему хранения информации и ее воздействия на окружающую среду. Красный фон символизирует перегретую атмосферу, а коробка-хранилище в правой части изображения отсылает к облачным технологиям и потокам данных. Контраст между хаосом и структурой, теплом и холодом создает напряжение, заставляющее задуматься о влиянии цифрового мира на экологию.

Второй мурал появился на подпорной стене метромоста на улице Марата, 4. Его автор, художник Nootk, посвятил работу животным и птицам из Красной книги Нижегородской области. В центре внимания — виды, находящиеся под угрозой исчезновения или уже исчезнувшие. Сюжет подчеркивает хрупкость экосистемы и необходимость её защиты.

Ранее сообщалось, что в рамках проекта "Воздух" в городе уже были созданы пять муралов. 

Напомним, биеннале экологического искусства проходит в Нижнем Новгороде с апреля по ноябрь 2025 года, объединяя шесть культурных пространств города. В мероприятии участвуют 100 художников, представляющих 35 стран.

Теги:
граффити Искусство Экология
Фоторепортажи
Опубликованы фото с открытия Слета фестиваля молодежи в Нижнем Новгороде
19 сентября 2025 11:36Опубликованы фото с открытия Слета фестиваля молодежи в Нижнем Новгороде
