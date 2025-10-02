Многомиллионные субсидии получит нижегородский "Водолет" в 2025 году Экономика

Фото: Александр Воложанин

Нижегородская компания "Водолет", занимающаяся пассажирскими перевозками по воде, в 2025 году рассчитывает на получение субсидий в размере около 40 миллионов рублей. Эти средства предназначены для компенсации расходов на межрегиональные рейсы.

Такие данные были представлены к совещанию, посвящённому перспективам развития водного транспорта общего пользования в Нижегородской области. Встреча прошла в Волжском государственном университете водного транспорта и была приурочена к Единому парламентскому дню, передает НИА "Нижний Новгород".

Как уточнили в региональном министерстве транспорта, федеральный бюджет компенсирует 50% стоимости двух скоростных судов модели "Валдай 45Р". Их поставка запланирована на 2026 и 2027 годы.

Дополнительно из областного бюджета выделят 113,6 миллиона рублей. Эти средства направят на покрытие затрат, связанных с приобретением судов на подводных крыльях в рамках финансовой аренды (лизинга).

Кроме того, оператор водных перевозок получит 190 миллионов рублей для частичного возмещения расходов, возникающих при перевозке пассажиров.

Также предусмотрены федеральные субсидии для компенсации операционных затрат судоходных компаний, работающих в Нижегородской области, а также в Чувашской Республике и Республике Татарстан.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области за пять лет в 50 раз вырос пассажиропоток на речных перевозках.