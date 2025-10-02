Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
Geely рассматривает запуск производства автомобилей в Нижнем Новгороде
Названы площадки в Нижегородской области, где может появиться АЭС
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
02 октября 2025 11:33Замгубернатора Егор Поляков встретился с нижегородским бизнес-сообществом
02 октября 2025 11:31Нижегородский кадровый центр трудоустроил более 12 тысяч граждан с начала 2025 года
02 октября 2025 10:52ВТБ: выдачи ипотеки в сентябре в России выросли на 11%
02 октября 2025 07:00Многомиллионные субсидии получит нижегородский "Водолет" в 2025 году
01 октября 2025 19:10Почти 296 тысяч нижегородцев установили самозапрет на кредиты
01 октября 2025 17:49Более 300 переговоров провели нижегородские предприятия на площадке международной выставки "Иннопром. Беларусь 2025"
01 октября 2025 15:57Более 50 участников проекта "СВОё дело" составили планы своих проектов на первых бизнес-играх
01 октября 2025 15:17Завод по производству картофельных хлопьев хотят создать в Нижегородской области
01 октября 2025 13:13Запрет на экспорт бензина из России продлили до конца года
01 октября 2025 11:54Нижегородцы подали более 6 тысяч заявок на бесплатное обучение в рамках нацпроекта "Кадры"
Экономика

Многомиллионные субсидии получит нижегородский "Водолет" в 2025 году

02 октября 2025 07:00 Экономика
Многомиллионные субсидии получит нижегородский Водолет в 2025 году

Фото: Александр Воложанин

Нижегородская компания "Водолет", занимающаяся пассажирскими перевозками по воде, в 2025 году рассчитывает на получение субсидий в размере около 40 миллионов рублей. Эти средства предназначены для компенсации расходов на межрегиональные рейсы.

Такие данные были представлены к совещанию, посвящённому перспективам развития водного транспорта общего пользования в Нижегородской области. Встреча прошла в Волжском государственном университете водного транспорта и была приурочена к Единому парламентскому дню, передает НИА "Нижний Новгород".

Как уточнили в региональном министерстве транспорта, федеральный бюджет компенсирует 50% стоимости двух скоростных судов модели "Валдай 45Р". Их поставка запланирована на 2026 и 2027 годы.

Дополнительно из областного бюджета выделят 113,6 миллиона рублей. Эти средства направят на покрытие затрат, связанных с приобретением судов на подводных крыльях в рамках финансовой аренды (лизинга).

Кроме того, оператор водных перевозок получит 190 миллионов рублей для частичного возмещения расходов, возникающих при перевозке пассажиров.

Также предусмотрены федеральные субсидии для компенсации операционных затрат судоходных компаний, работающих в Нижегородской области, а также в Чувашской Республике и Республике Татарстан.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области за пять лет в 50 раз вырос пассажиропоток на речных перевозках.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Валдаи Речные перевозки Субсидии
Поделиться:
Новости по теме
01 октября 2025 15:30Электросуда начнут курсировать в Нижнем Новгороде с 2026 года
18 сентября 2025 20:00Первый "Метеор" отправили из Нижнего Новгорода в Ростов-на-Дону
23 июня 2025 20:29Нижегородская область передала Саратову второй "Валдай"
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных