Первый "Метеор" отправили из Нижнего Новгорода в Ростов-на-Дону Экономика

Фото: АО "ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева"

Первое скоростное пассажирское судно "Метеор 120Р", построенное специально для Ростовской области, отправилось в путь от причала судостроительного завода "ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева" в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Катер рассчитан на перевозку до 120 пассажиров и совмещает в себе современные технологии, комфорт и высокий уровень безопасности. Усовершенствованная система подводных крыльев обеспечивает стабильность на воде, высокую скорость и минимальное воздействие на береговую линию за счёт снижения волновой нагрузки.

Судно преодолеет путь длиной более 2300 километров по маршруту: Нижний Новгород — Чебоксары — Казань — Самара — Саратов — Волгоград — Ростов-на-Дону. Финальной точкой станет столица Ростовской области, где "Метеор" пройдёт заключительные испытания перед передачей заказчику.

Одним из ключевых преимуществ нового теплохода является возможность преодолевать до 700 километров без дозаправки. Кроме того, судно оснащено интеллектуальной системой управления техническими процессами, что повышает его надёжность и эффективность в эксплуатации.

Проект "Метеор 120Р" разработан Центральным конструкторским бюро по судам на подводных крыльях имени Р.Е. Алексеева в рамках государственной программы Минпромторга России. С 2019 года теплоходы этой серии серийно производятся на собственной верфи предприятия с уровнем локализации около 80%.

На сегодняшний день в Ростовской области уже работают два скоростных судна на подводных крыльях модели "Валдай 45Р". Аналогичные "Метеору" теплоходы успешно эксплуатируются также в Нижегородской области и Ханты-Мансийском автономном округе.

Ранее сообщалось, что на Стрелке в Нижнем Новгороде установили причал для речных судов. Напомним также, что первый "Метеор" летом совершил рейс из Нижнего Новгорода в Пермь.