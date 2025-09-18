Новый штамм коронавируса пришел в Нижегородскую область
Новые автомобили "Волга" начнут собирать в Нижнем Новгороде в 2026 год
Новое приложение для оплаты парковок появится в Нижнем Новгороде
Власти раскрыли, каким станет стадион "Водник" после реконструкции
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
18 сентября 2025 20:00  [121] Первый "Метеор" отправили из Нижнего Новгорода в Ростов-на-Дону
18 сентября 2025 18:02  [98] Корпорация развития Нижегородской области и СЭЗ "Минск" подписали соглашение о сотрудничестве
18 сентября 2025 17:18  [171] Стоимость шарлотки снизилась за год в Нижегородской области
18 сентября 2025 16:43  [168] Нижегородский "Кулибин" вошел в топ-3 рейтинга устойчивого развития ОЭЗ России
18 сентября 2025 14:44  [173] ЭКГ-форум ответственного бизнеса "СО.ЗНАНИЕ" состоится в Нижнем Новгороде 17 октября
18 сентября 2025 14:20  [201] Законопроект о налоге на сверхприбыль банков внесли в Госдуму
18 сентября 2025 11:57  [291] Международный форум ОЭЗ-2025 стартовал в Нижнем Новгороде
18 сентября 2025 09:58  [273] Спрос на новостройки в Нижнем Новгороде за лето вырос на 44%
17 сентября 2025 19:19  [361] "Красное Сормово" спустило на воду самоходный однопалубный сухогруз
17 сентября 2025 17:54  [333] Делегации АКИТ и Минэкономразвития России ознакомились с площадкой ОЭЗ "Кулибин"
Экономика

Первый "Метеор" отправили из Нижнего Новгорода в Ростов-на-Дону

18 сентября 2025 20:00  [121] Экономика
Первый Метеор отправили из Нижнего Новгорода в Ростов-на-Дону

Фото: АО "ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева"

Первое скоростное пассажирское судно "Метеор 120Р", построенное специально для Ростовской области, отправилось в путь от причала судостроительного завода "ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева" в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Катер рассчитан на перевозку до 120 пассажиров и совмещает в себе современные технологии, комфорт и высокий уровень безопасности. Усовершенствованная система подводных крыльев обеспечивает стабильность на воде, высокую скорость и минимальное воздействие на береговую линию за счёт снижения волновой нагрузки.

Судно преодолеет путь длиной более 2300 километров по маршруту: Нижний Новгород — Чебоксары — Казань — Самара — Саратов — Волгоград — Ростов-на-Дону. Финальной точкой станет столица Ростовской области, где "Метеор" пройдёт заключительные испытания перед передачей заказчику.

Одним из ключевых преимуществ нового теплохода является возможность преодолевать до 700 километров без дозаправки. Кроме того, судно оснащено интеллектуальной системой управления техническими процессами, что повышает его надёжность и эффективность в эксплуатации.

Проект "Метеор 120Р" разработан Центральным конструкторским бюро по судам на подводных крыльях имени Р.Е. Алексеева в рамках государственной программы Минпромторга России. С 2019 года теплоходы этой серии серийно производятся на собственной верфи предприятия с уровнем локализации около 80%.

На сегодняшний день в Ростовской области уже работают два скоростных судна на подводных крыльях модели "Валдай 45Р". Аналогичные "Метеору" теплоходы успешно эксплуатируются также в Нижегородской области и Ханты-Мансийском автономном округе.

Ранее сообщалось, что на Стрелке в Нижнем Новгороде установили причал для речных судов. Напомним также, что первый "Метеор" летом совершил рейс из Нижнего Новгорода в Пермь.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Судостроение Судоходство
Поделиться:
Новости по теме
23 августа 2025 09:17  [793] Прогулочный речной маршрут свяжет две набережные Нижнего Новгорода
15 августа 2025 13:16  [1127] Нижегородский "Водолет" получит субсидии, несмотря на срыв показателей
23 июня 2025 20:29  [779] Нижегородская область передала Саратову второй "Валдай"
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Карта, лавки и сирень: как преобразилась площадка около Автозаводского универмага
18 сентября 2025 11:44Карта, лавки и сирень: как преобразилась площадка около Автозаводского универмага
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных