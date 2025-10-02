Электросуда начнут курсировать в Нижнем Новгороде с 2026 года Общество

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Сергей Бишлетов

Нижний Новгород готовится к переходу на экологичный водный транспорт: с 2026 года на городских маршрутах планируют использовать пассажирские электросуда. Вопросы речных пассажирских перевозок обсуждали в рамках Единого парламентского дня Заксобрания в Волжском госуниверситете водного транспорта, передает НИА "Нижний Новгород".

К эксплуатации готовится электросудно нового поколения "Москва 2.0", рассчитанное на перевозку от 130 до 200 человек. Его сборкой занимается петербургская судостроительная компания "Эмпериум". Кроме того, компания "Водоходъ" намерена запустить в 2026 году еще одно электросудно под названием "Фонтанка", рассчитанное на перевозку до 80 пассажиров.

Председатель ЗСНО Евгений Люлин в беседе с НИА "Нижний Новгород" отметил, что развитие речного транспорта остается в фокусе внимания регионального парламента.

"Мы постоянно занимаемся вопросами речного транспорта. Нижегородская область стала инициатором федеральной программы, направленной на его развитие. Появились меры поддержки, но остаются и проблемы — нехватка судов, дефицит квалифицированных кадров. Эти вопросы находятся у нас на контроле", — подчеркнул Люлин.

По его словам, за последние 5-7 лет в рамках работы Заксобрания удалось добиться устойчивого прогресса в этой сфере. Он выразил уверенность, что положительная динамика сохранится и в будущем.

"Речное судоходство фактически сделало первый шаг к восстановлению. Мы обсуждаем эти темы и будем продолжать работу в этом направлении", — добавил спикер регионального парламента.

Ранее сообщалось, что навигация "Валдаев" и "Метеоров" в Нижегородской области завершится в конце октября.