Последние новости рубрики Общество
02 октября 2025 12:10Глеб Никитин и Дмитрий Грачев обсудили работу с ветеранами СВО
02 октября 2025 11:49Многоэтажки и соцобъекты построят на Академической улице Нижнего Новгорода
02 октября 2025 11:08Лучшие классные руководители представили Нижегородскую область на форуме в Москве
02 октября 2025 11:00Гидрометцентр дал прогноз на 1-10 октября в Нижегородской области
02 октября 2025 10:41Участник СВО: "Нацизма на наших территориях не будет!"
02 октября 2025 10:24Летучий мышонок из нижегородской "Школы 800" поедет зимовать в Москву
02 октября 2025 09:54Почти полтонны сомнительной рыбной продукции изъяли в Нижегородской области
02 октября 2025 09:42216 человек пропали в Нижегородской области по итогам сентября
02 октября 2025 09:16НОКБ имени Семашко ввела масочный режим и ограничила посещение больных
02 октября 2025 09:09В Ленинском районе Эн+ ввела в эксплуатацию две модернизированные котельные
Общество

Электросуда начнут курсировать в Нижнем Новгороде с 2026 года

01 октября 2025 15:30 Общество
Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Сергей Бишлетов

Нижний Новгород готовится к переходу на экологичный водный транспорт: с 2026 года на городских маршрутах планируют использовать пассажирские электросуда. Вопросы речных пассажирских перевозок обсуждали в рамках Единого парламентского дня Заксобрания в Волжском госуниверситете водного транспорта, передает НИА "Нижний Новгород".

К эксплуатации готовится электросудно нового поколения "Москва 2.0", рассчитанное на перевозку от 130 до 200 человек. Его сборкой занимается петербургская судостроительная компания "Эмпериум". Кроме того, компания "Водоходъ" намерена запустить в 2026 году еще одно электросудно под названием "Фонтанка", рассчитанное на перевозку до 80 пассажиров.

Председатель ЗСНО Евгений Люлин в беседе с НИА "Нижний Новгород" отметил, что развитие речного транспорта остается в фокусе внимания регионального парламента.

"Мы постоянно занимаемся вопросами речного транспорта. Нижегородская область стала инициатором федеральной программы, направленной на его развитие. Появились меры поддержки, но остаются и проблемы — нехватка судов, дефицит квалифицированных кадров. Эти вопросы находятся у нас на контроле", — подчеркнул Люлин.

По его словам, за последние 5-7 лет в рамках работы Заксобрания удалось добиться устойчивого прогресса в этой сфере. Он выразил уверенность, что положительная динамика сохранится и в будущем.

"Речное судоходство фактически сделало первый шаг к восстановлению. Мы обсуждаем эти темы и будем продолжать работу в этом направлении", — добавил спикер регионального парламента.

Ранее сообщалось, что навигация "Валдаев" и "Метеоров" в Нижегородской области завершится в конце октября.

Ранее сообщалось, что навигация "Валдаев" и "Метеоров" в Нижегородской области завершится в конце октября.

