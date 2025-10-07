Нижегородец получил 2 года колонии за оправдание терроризма

Фото:
Житель Нижегородской области признан виновным в публичном оправдании терроризма. Такое решение вынес 2-й Западный окружной военный суд.
Как сообщили в УФСБ России по Нижегородской области, сотрудники службы установили, что мужчина публиковал в интернете материалы, в которых оправдывал теракт, произошедший на одном из промышленных предприятий региона.
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ — "Публичное оправдание терроризма". После расследования материалы направили в суд.
По решению суда, обвиняемому назначено наказание — 2 года лишения свободы в колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.
Сообщалось, что в столице Приволжья задержали иностранца, финансировавшего террористов.
