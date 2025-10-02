Geely рассматривает запуск производства автомобилей в Нижнем Новгороде
Происшествия

Финансировавшего террористов иностранца задержали в Нижнем Новгороде

02 октября 2025 16:54 Происшествия
Фото: Александр Воложанин

Сотрудники ФСБ в Нижегородской области и Карелии задержали иностранного гражданина, которого подозревают в финансировании международной террористической организации, запрещённой в России.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, мужчина собирал деньги и через электронные платёжные системы переводил их боевикам. Также установлено, что он переписывался в интернете с человеком, находящимся в международном розыске.

Силовики задержали подозреваемого в Нижнем Новгороде при поддержке бойцов Росгвардии по Республике Карелия.

Следователи карельского управления ФСБ возбудили уголовное дело по статье о содействии террористической деятельности.

Кроме того, сотрудники ФСБ выяснили, что третьи лица, находящиеся за пределами России, использовали реквизиты банковской карты задержанного для сбора средств в пользу террористической организации.

Сейчас иностранец находится под стражей по решению Петрозаводского городского суда.

Ранее сообщалось, что нижегородца осудили на 11 лет лишения свободы за присяги на верность террористической организации, запрещенной в РФ.

Теги:
Арест Терроризм ФСБ
