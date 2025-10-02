Финансировавшего террористов иностранца задержали в Нижнем Новгороде

Фото:
Сотрудники ФСБ в Нижегородской области и Карелии задержали иностранного гражданина, которого подозревают в финансировании международной террористической организации, запрещённой в России.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, мужчина собирал деньги и через электронные платёжные системы переводил их боевикам. Также установлено, что он переписывался в интернете с человеком, находящимся в международном розыске.
Силовики задержали подозреваемого в Нижнем Новгороде при поддержке бойцов Росгвардии по Республике Карелия.
Следователи карельского управления ФСБ возбудили уголовное дело по статье о содействии террористической деятельности.
Кроме того, сотрудники ФСБ выяснили, что третьи лица, находящиеся за пределами России, использовали реквизиты банковской карты задержанного для сбора средств в пользу террористической организации.
Сейчас иностранец находится под стражей по решению Петрозаводского городского суда.
Ранее сообщалось, что нижегородца осудили на 11 лет лишения свободы за присяги на верность террористической организации, запрещенной в РФ.
