Роспотребнадзор: вспышки вируса Коксаки в Нижегородской области нет
Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Культура и отдых
09 октября 2025 15:58Абрамовская сельская библиотека в Нижегородской области обновлена по модельному стандарту
09 октября 2025 15:53Музей в гигантском самоваре на Бору готовят к открытию
09 октября 2025 14:27Реестр исторических домов Нижегородской области запустили на федеральном уровне
08 октября 2025 10:28Премьера сериала "Тысяча “нет” и одно “да”" состоится 9 октября
07 октября 2025 09:00Ремонт мебели в нижегородском музее Горького обойдется в 3 млн рублей
05 октября 2025 11:51Стадион "Водник" засветился в новом сериале с Александром Петровым
04 октября 2025 10:55Обновленный Дом Эвениуса открылся в Нижнем Новгороде
03 октября 2025 16:11Нижегородские учреждения культуры получат субсидии в рамках нацпроекта "Семья"
03 октября 2025 15:29В Нижегородской области запустили новый чат-бот для туристов
03 октября 2025 13:43В Нижнем Новгороде появился туристический маршрут с талисманами региона
Культура и отдых

Музей в гигантском самоваре на Бору готовят к открытию

09 октября 2025 15:53 Культура и отдых
Музей в гигантском самоваре на Бору готовят к открытию

Фото: Елена Орленко

Работы по созданию музейного пространства внутри масштабного арт-объекта "Самовар" в городе Бор Нижегородской области продолжаются в соответствии с графиком, сообщает pravda-nn.ru

Необычную конструкцию установили рядом с нижегородской канатной дорогой еще в начале августа. Однако спустя некоторое время в социальных сетях появились сообщения от горожан, обеспокоенных тем, что на объекте не видно строителей. Некоторые жители выразили сомнение в том, что проект развивается.

Власти Бора пояснили, что установка самого "самовара" полностью завершена. Кроме того, были выполнены все необходимые работы до наступления холодов, что и стало причиной временного затишья на строительной площадке.

Как подчеркнули в борской администрации, реализация проекта идет по плану. Внутреннее обустройство музейного пространства продолжится по мере готовности конструкций и в соответствии с погодными условиями.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде открылся музей денег.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Борский г.о. Музеи
Поделиться:
Новости по теме
17 августа 2025 17:10Оборудование для посетителей с особыми потребностями появилось в музее в Выксе
30 июля 2025 17:13Реставраторы вернули лепнине в Литературном музее Горького исторический облик
12 июня 2025 18:25Первый музей городецкой росписи открылся в Нижегородской области
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных