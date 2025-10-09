Музей в гигантском самоваре на Бору готовят к открытию Культура и отдых

Фото: Елена Орленко

Работы по созданию музейного пространства внутри масштабного арт-объекта "Самовар" в городе Бор Нижегородской области продолжаются в соответствии с графиком, сообщает pravda-nn.ru.

Необычную конструкцию установили рядом с нижегородской канатной дорогой еще в начале августа. Однако спустя некоторое время в социальных сетях появились сообщения от горожан, обеспокоенных тем, что на объекте не видно строителей. Некоторые жители выразили сомнение в том, что проект развивается.

Власти Бора пояснили, что установка самого "самовара" полностью завершена. Кроме того, были выполнены все необходимые работы до наступления холодов, что и стало причиной временного затишья на строительной площадке.

Как подчеркнули в борской администрации, реализация проекта идет по плану. Внутреннее обустройство музейного пространства продолжится по мере готовности конструкций и в соответствии с погодными условиями.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде открылся музей денег.