Музей в гигантском самоваре на Бору готовят к открытию

Фото:
Работы по созданию музейного пространства внутри масштабного арт-объекта "Самовар" в городе Бор Нижегородской области продолжаются в соответствии с графиком, сообщает pravda-nn.ru.
Необычную конструкцию установили рядом с нижегородской канатной дорогой еще в начале августа. Однако спустя некоторое время в социальных сетях появились сообщения от горожан, обеспокоенных тем, что на объекте не видно строителей. Некоторые жители выразили сомнение в том, что проект развивается.
Власти Бора пояснили, что установка самого "самовара" полностью завершена. Кроме того, были выполнены все необходимые работы до наступления холодов, что и стало причиной временного затишья на строительной площадке.
Как подчеркнули в борской администрации, реализация проекта идет по плану. Внутреннее обустройство музейного пространства продолжится по мере готовности конструкций и в соответствии с погодными условиями.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде открылся музей денег.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+