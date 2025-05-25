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Культура и отдых

Первый музей городецкой росписи открылся в Нижегородской области

12 июня 2025 18:25  [51] Культура и отдых
Первый музей городецкой росписи появился в Нижегородской области

Фото: Александр Воложанин

В Городце Нижегородской области начал работу первый в России музей, посвящённый городецкой росписи. Об этом сообщили в региональном министерстве туризма и промыслов.

Музей разместился в здании XIX века — ОКН регионального значения, где ранее находились торговые ряды. Объект был восстановлен за два года инвестором ГК "Сладкая жизнь". Общий объем вложений составил 200 млн рублей.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что проект стал важным вкладом в сохранение культурного наследия и развитие туризма. По его словам, сотрудничество с частным бизнесом ускоряет реализацию таких инициатив.

"Открытие музея – важнейший шаг в сохранении нашего культурного наследия. Мы видим в этом промысле большую культурную ценность. Это не просто музей, а центр притяжения для всех. Это инвестиция в будущее – в наших детей, в развитие туризма. Конечно, региону легче принимать решения о вложениях в инфраструктуру, когда есть рядом частный инвестор, который тоже вкладывает средства. У нас уже есть совместный план развития всего Городца, и мы уже видим его первые результаты. Всем, кто вкладывал в этот проект душу, огромное спасибо!" - отметил Глеб Никитин.

Основатель ГК "Сладкая жизнь" Альберт Гусев напомнил, что городецкая роспись еще недавно находилась на грани исчезновения. Сегодня на фабрике работают 27 мастеров вместо прежних семи, создаются уникальные изделия, интерес к которым растет в России и за её пределами.

Экспозиция музея основана на фондах фабрики "Городецкая роспись", собиравшихся с 1936 года. Коллекция насчитывает около 400 предметов, включая тарелки XVIII века и работы известных мастеров — Игнатия Мазина, Игнатия Лебедева, Валерия Зеленина. Многие экспонаты выставлены впервые, часть была возвращена в Россию с зарубежных аукционов.

"Особый трепет, конечно, вызывает представленный здесь экспонат прялки – это то, с чего начиналась городецкая роспись. Несмотря на то, что мы уже два года работаем с современными дизайнерами, в приоритете всегда - сохранение традиций, и уже на этой базе мы создаём новые изделия, совершенно уникальные", - рассказала главный художник фабрики "Городецкая роспись", заслуженный мастер народных художественных промыслов Нижегородской области Наталья Приваловская.

Развитие туризма в местах традиционного бытования промыслов соответствует целям и задачам национального проекта "Туризм и гостеприимство", инициированного президентом России Владимиром Путиным. Нацпроект направлен на развитие инфраструктуры, подготовку кадров, продвижение внутреннего туризма и повышение качества сервиса.

Ранее сообщалось, что Нижегородский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник занял 20 место в топе самых посещаемых музеев России в 2024 году.

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Теги:
Глеб Никитин Городецкий район Музеи
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