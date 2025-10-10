Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Общество

Книжный парк в Автозаводском районе: 4000 посетителей с момента открытия

10 октября 2025 11:49 Общество
Книжный парк в Автозаводском районе: 4000 посетителей с момента открытия

Фото: Р. Басырова/ пресс-служба Эн+ Тепло Волга

Почти 4 тысячи человек посетили мероприятия в Книжном парке на проспекте Молодежный. Новое пространство для культурного досуга открылось в мае 2025 года благодаря победе сотрудников Централизованной библиотечной системы Автозаводского района в грантовом конкурсе «Города со знаком плюс» от компании Эн+.

С момента открытия Книжного парка библиотекари провели более 80 культурных, образовательных, развлекательных мероприятий. Взрослые и дети со всего Нижнего Новгорода приняли участие в семейных хобби-днях с настольными играми и разнообразными мастер-классами, посетили гаражные распродажи, встретились с писателями и поэтами, послушали музыкальные квартирники и концерты.

«Книжный парк — это поистине удивительное пространство, которое прекрасно подходит как для любителей книг, так и для тех, кто выбрал литературу своей жизненной дорогой. Здесь можно не только насладиться чтением, но и принять участие в концертах, творческих встречах и мастер-классах. Огромное спасибо за организацию культурных мест — они делают нашу жизнь ярче и насыщеннее!», - поделилась автор детских сказок, фэнтези-романов Александра Власова. Она неоднократно проводила мастер-классы и презентации своих произведений в Книжном парке.

«Мы рады, что сбылась наша профессиональная мечта - у Центральной районной библиотеки появилось новое пространство для книги, чтения, для культурного творчества. А наши читатели стали активными участниками всех событий, происходящих в библиотеке. Мы в прямом смысле слова стали более видимыми, заметными для местного сообщества. Благодарим за совместное творчество команду Эн+, за их поддержку и глубокую включенность в культурную жизнь района», - поделилась руководитель Централизованной библиотечной системы района Людмила Девяткина.

Современная библиотека — это не просто место хранения и выдачи книг, а настоящий дом для идей, общения и творчества, считает директор департамента культуры администрации Нижнего Новгорода Светлана Гуляева. «Именно за этим живым взаимодействием и приходят сюда люди. Поэтому библиотеки активно наполняют свои площадки событиями: организуют мастер-классы, встречи с писателями, совместные чтения, книжные экспозиции и дискуссионные клубы. На сегодняшний день в Нижнем Новгороде семь библиотек переведены в  новый «модельный» стандарт.  В современных помещениях - открытые фонды, специальные автоматизированные  системы, доступ к Национальной электронной библиотеке, а также специальные зоны для учебы и творчества.  И эта работа будет продолжена. Кроме того, важно и ценно, что в городе открываются такие современные площадки, как Книжный парк, который всего за четыре месяца работы стал настоящей точкой притяжения для множества нижегородцев», — отметила директор департамента культуры.

Грантовый конкурс «Города со знаком плюс» реализуется энергохолдингом Эн+, продолжая традиции поддержки культурных, социальных, образовательных и экологических проектов, заложенные основателем компании Олегом Дерипаской.

В 2025 году грантовый конкурс прошел в шестой раз. Его задача – развитие городской среды с привлечением местных сообществ и создание новых услуг, сервисов и общественных площадок для повышения качества жизни населения на территориях ответственности Эн+.

Отбор проектов проводится с учетом их востребованности для региона, приоритетов развития городов и эффекта для жителей. Особое внимание в конкурсе уделяется инициативам по благоустройству городской среды, развитию творческого и образовательного потенциала жителей, созданию площадок для активного досуга и культурных событий.

В Нижнем Новгороде благодаря грантовому конкурсу «Города со знаком плюс» от компании Эн+ на берегу реки Левинка появилась экотропа; в Архитектурно-строительном университете действует креативное пространство «Точка. Урбан» для действующих и будущих специалистов в области архитектуры, градостроительства и урбанистики. А в 2025 году победу в грантовом конкурсе Эн+ одержал проект ТехноЛаб «ЭкоУмно!». В рамках реализации проекта в четырех нижегородских школах появятся ТехноЛабы с современным оборудованием для изучения принципов экономики замкнутого цикла и обращения с отходами. Также пройдут мастер-классы, ярмарки и экосубботники.

Эн+
