Политика

Евгений Люлин стал вторым среди самых медийных законодателей России

14 октября 2025 11:15 Политика
Евгений Люлин стал вторым среди самых медийных законодателей России

Фото: пресс-служба ЗСНО

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин занял 2 место в рейтинге «Медиалогии» по итогам сентября 2025 года.

Рейтинг оценивает медийность глав всех законодательных органов государственной власти субъектов РФ. Медиаиндекс спикера регионального парламента Евгения Люлина составил 15 963,9 балла.

Спикер ЗСНО Евгений Люлин незначительно уступил председателю Государственного Совета Республики Крым Владимиру Константинову. На третьем месте – председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов. 

Экспертное мнение спикера Законодательного собрания Нижегородской области по ключевым вопросам развития региона было востребовано на ТВ, радио, в прессе и соцсетях.

За этот период СМИ активно писали, что председатель ЗСНО Евгений Люлин выступил на конференции «Инфофорум-Поволжье 2025», рассказав о необходимых мерах для борьбы с кибератаками и защиты информации. Также Евгений Люлин сообщил об учреждении новой региональной награды – медали «За поддержку специальной военной операции». Помимо этого, председатель Законодательного Собрания Нижегородской области вручил ключи от нового девятиместного автомобиля «Соболь» многодетной семье из Дзержинска. Кроме того, СМИ сообщали, что Евгений Люлин поддержал внесенный в Госдуму законопроекта о переводе бюджетных мест в медицинских вузах на договоры о целевом обучении и предложил распространить его на будущих педагогов.

Теги:
Евгений Люлин Законодательное собрание Рейтинг
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных