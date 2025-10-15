Более 140 тысяч нижегородцев ищут новую работу этой осенью Экономика

Фото: Александр Воложанин

Осенью 2025 года в Нижегородской области заметно вырос интерес к поиску новой работы. По данным аналитиков hh.ru, за последний месяц число обновленных и размещенных резюме в регионе увеличилось на 6% по сравнению с августом и на 32% — в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

В общей сложности на платформе сейчас размещено более 141,5 тысячи актуальных резюме от жителей региона.

Наибольшую активность в сентябре проявили специалисты в сфере спортивных клубов, фитнеса и салонов красоты — число резюме в этом сегменте выросло сразу на 21%. Осенью традиционно растет спрос на услуги, связанные со здоровьем и внешним видом, что способствует росту кадрового движения в данной отрасли.

Также высокую динамику показали специалисты в области медицины и фармацевтики (+15%), страхования (+14%), финансов и бухгалтерии (+13%). На уровне 11% выросла активность среди административного персонала, юристов, закупщиков, а также представителей научной и образовательной сфер.

Умеренный, но стабильный рост интереса к трудоустройству зафиксирован в сегментах управления персоналом, тренингов, искусства, развлечений и массмедиа — по 10% в каждом направлении.

Эксперты отмечают, что осенью рынок труда в регионе демонстрирует оживление: после летнего затишья жители возвращаются к поиску новых карьерных возможностей.

По мнению аналитиков hh.ru, рост числа обновлений резюме свидетельствует о возвращении соискателей на рынок труда и усиливающейся конкуренции за наиболее привлекательные вакансии в регионе.

Ранее сообщалось, что осенью в Нижегородской области стало сложнее найти работу.