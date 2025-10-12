Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Роспотребнадзор: вспышки вируса Коксаки в Нижегородской области нет
Экономика

Эксперт предупредил, что рынку труда России грозит новый кризис

12 октября 2025 15:05 Экономика
Эксперт предупредил, что рынку труда России грозит новый кризис

Фото: Александр Воложанин

Россия сталкивается с серьёзной кадровой проблемой, угрожающей её развитию и устойчивости. В условиях цифровой трансформации экономики, где требуются высококвалифицированные специалисты, ключевые сферы — здравоохранение, образование и наука — испытывают нехватку кадров.

Как рассказала для 360.ru Владлена Рахметова, директор по управлению рисками и методологией ООО "Вместе.ПРО", это связано с низкими зарплатами, профессиональным выгоранием, длительным и дорогостоящим обучением, а также жёсткими условиями труда.

Дисбаланс в оплате труда между сферами усугубляет ситуацию: курьеры зарабатывают 150–200 тысяч рублей, в то время как врачи, учителя и учёные получают значительно меньше.

Эта ситуация напоминает кризис 90-х годов, когда из-за экономических трудностей многие люди с высшим образованием были вынуждены искать работу в торговле или заниматься челночным бизнесом. В результате страна потеряла огромное количество профессиональных кадров. Сегодня, в условиях цифровой трансформации, существует риск повторения этой ситуации.

Проблема проявляется в нескольких аспектах. Во-первых, наблюдается нехватка квалифицированных специалистов. Во-вторых, дисбаланс в оплате труда приводит к уходу кадров в более высокооплачиваемые сферы, такие как IT. В-третьих, "утечка на входе в профессию": тяжёлые условия труда и низкие зарплаты отталкивает молодых людей от выбора ключевых профессий, они выбирают более привлекательные, где оплата труда выше и условия лучше.

Кадровая проблема имеет серьёзные последствия. Во-первых, она угрожает экономическому суверенитету страны, ослабляя ключевые отрасли. Во-вторых, приводит к росту социального напряжения из-за неэффективного управления человеческими ресурсами. В-третьих, негативно сказывается на качестве жизни граждан.

Для решения проблемы необходимо изменить подходы к управлению кадрами и переосмыслить политику поддержки ключевых профессий. Важно инвестировать в развитие медицины, образования и науки, чтобы обеспечить устойчивое развитие страны.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных