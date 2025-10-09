Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
Экономика

Осенью в Нижегородской области стало сложнее найти работу

09 октября 2025 09:13 Экономика
Осенью в Нижегородской области стало сложнее найти работу

Фото: Александр Воложанин

С наступлением осени рынок труда в Нижегородской области начал заметно охлаждаться. По данным сервиса hh.ru, в сентябре работодатели стали публиковать меньше вакансий, а вот соискатели, наоборот, активизировались.

Так, за месяц нижегородские компании разместили чуть больше 25 тысяч вакансий, что почти на треть меньше, чем в сентябре прошлого года, и лишь на 2% больше, чем в августе. При этом резюме стало больше на 32% с прошлого года и на 7% за месяц. Теперь на одну вакансию приходится около пяти соискателей.

Больше всего предложений по-прежнему в сфере рабочего персонала — 24. Далее идут продажи и клиентский сервис (23%), а замыкает тройку лидеров производство и обслуживание (16%). Также в лидерах — строительство и недвижимость, транспорт и логистика (по 14%), розничная торговля и домашний персонал (по 11%). Эти направления вместе формируют более 90% всех вакансий в регионе.

Полный рабочий день по-прежнему остается самым распространённым форматом работы — около 15,8 тысячи вакансий. Частичная занятость представлена примерно двумя тысячами вакансий — это на 17% меньше, чем год назад, но на 15% больше, чем в августе. Сменный график просел сильнее всего — минус 40% за год. А вот вакансий с гибким графиком стало больше на 16% по сравнению с августом.

Удалёнка держится на стабильном уровне — около 2,4 тысячи предложений, столько же было и месяцем ранее. Вахтовая занятость немного прибавила — сейчас таких вакансий около 2 тысяч, что на 6% больше, чем год назад.

Несмотря на рост конкуренции, зарплаты в регионе всё же растут. Лидируют проектные вакансии — плюс 23% за год (с 70 до 86,2 тысячи рублей). Полная занятость прибавила 20% (до 76,5 тысячи), частичная — 16% (до 71,4 тысячи).

Больше всего зарплата выросла на удалёнке (на 30% до 64,8 тысячи рублей). Полный день — на 19% до 73,7 тысячи рублей, сменный график — на 8% до 56,6 тысячи рублей. Незначительное снижение зарплат зафиксировано у гибкого графика (-2%) и вахты (-1%).

Ранее сообщалось, что работодатели чаще стали отказывать в трудоустройстве курящим нижегородцам.

