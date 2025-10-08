Роспотребнадзор: вспышки вируса Коксаки в Нижегородской области нет
Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
08 октября 2025 11:28Составлен топ-5 высокооплачиваемых вакансий октября в Нижнем Новгороде
07 октября 2025 17:58Завод "Красное Сормово" отправил краболов-процессор на достройку в Петербург
07 октября 2025 17:1345 участников проекта "СВОё дело" составили планы собственных проектов на бизнес-играх в пяти муниципалитетах Нижегородской области
07 октября 2025 15:00Больше половины жителей ПФО считают, что "период охлаждения" защитит их от мошенников
06 октября 2025 18:43Нижегородские студентки стали призерами Международной олимпиады по финансовой безопасности
06 октября 2025 17:14ФНС: нижегородцы должны оплатить налоги не позднее 1 декабря
06 октября 2025 17:04Опрос ВТБ: 90% жителей ПФО хотели бы привязать к банковской карте свои льготы
06 октября 2025 09:21Нижегородская область вошла в топ-20 регионов по уровню благосостояния
05 октября 2025 15:12Опубликован график проведения ярмарок "Покупай нижегородское" в октябре
05 октября 2025 11:01Нижегородцам озвучили прогноз ЦБ по ставке на 2026 год
Экономика

Составлен топ-5 высокооплачиваемых вакансий октября в Нижнем Новгороде

08 октября 2025 11:28 Экономика
Составлен топ-5 высокооплачиваемых вакансий октября в Нижнем Новгороде

Специалисты сервиса SuperJob изучили тысячи вакансий в Нижнем Новгороде и составили топ-5 самых высокооплачиваемых. 

Больше всего в городе готовы платить инженеру-наладчику станков с числовым программным управлением. Компания, которая занимается оснащением производственных предприятий, предлагает зарплату от 150 до 250 тысяч рублей. Кроме того, можно работать удаленно и получать компенсацию за занятия спортом.

На втором месте — вакансия главного ревизора. Будущему сотруднику обещают до 135 тысяч рублей, ежегодную индексацию зарплаты, полис ДМС, санаторно-курортное лечение и негосударственную пенсию.

Третью строчку рейтинга занимает руководитель отдела продаж в образовательном холдинге. Ему готовы платить от 120 тысяч рублей в месяц.

Также в числе самых высокооплачиваемых предложений — вакансия маляра-подготовщика с доходом от 100 до 150 тысяч рублей.

Замыкает топ врач-эпидемиолог, которому предлагают зарплату от 100 тысяч рублей.

Сообщалось, что на нижегородские предприятия ищут более 32 000 сотрудников.

Также специалисты назвали самые востребованные профессии в Нижегородской области.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
вакансии Зарплата
Поделиться:
Новости по теме
29 сентября 2025 09:47Зарплаты рабочих выросли за год на 15% в Нижегородской области
19 сентября 2025 10:35Нижегородский кадровый центр назвал топ-5 самых востребованных специалистов
12 сентября 2025 16:39Строителей метро на зарплату до 240 000 рублей ищут в Нижнем Новгороде
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных