Составлен топ-5 высокооплачиваемых вакансий октября в Нижнем Новгороде Экономика

Специалисты сервиса SuperJob изучили тысячи вакансий в Нижнем Новгороде и составили топ-5 самых высокооплачиваемых.

Больше всего в городе готовы платить инженеру-наладчику станков с числовым программным управлением. Компания, которая занимается оснащением производственных предприятий, предлагает зарплату от 150 до 250 тысяч рублей. Кроме того, можно работать удаленно и получать компенсацию за занятия спортом.

На втором месте — вакансия главного ревизора. Будущему сотруднику обещают до 135 тысяч рублей, ежегодную индексацию зарплаты, полис ДМС, санаторно-курортное лечение и негосударственную пенсию.

Третью строчку рейтинга занимает руководитель отдела продаж в образовательном холдинге. Ему готовы платить от 120 тысяч рублей в месяц.

Также в числе самых высокооплачиваемых предложений — вакансия маляра-подготовщика с доходом от 100 до 150 тысяч рублей.

Замыкает топ врач-эпидемиолог, которому предлагают зарплату от 100 тысяч рублей.

Сообщалось, что на нижегородские предприятия ищут более 32 000 сотрудников.

Также специалисты назвали самые востребованные профессии в Нижегородской области.