Ректор ННГУ пригрозил отчислением студентам, засоряющим туалеты в общежитии Наука

Ректор ННГУ имени Лобачевского Олег Трофимов резко высказался о проблеме засоров в туалетах студенческого общежития. Он опубликовал в своем телеграм-канале.

Поводом стали жалобы студентов в соцсетях. По их словам, в общежитии №1 канализация регулярно выходит из строя.

Трофимов отметил, что подобные ситуации происходят не впервые — только за последнюю неделю трубы забивались трижды. По его словам, в большинстве случаев виноваты сами жильцы. Аварийные службы каждый раз выезжают на место и устраняют последствия.

"Те предметы, которые сантехники нашли в трубе сегодня, не оставляют сомнений – мы имеем дело с настоящим хулиганством! Обращаюсь к хулиганам. Кто бы вы ни были, прекращайте", – написал ректор.

Он также предупредил, что студентов, причастных к умышленным засорам, могут отчислить из университета.