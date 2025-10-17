Контроль за школьными пищеблоками усилят в Арзамасе после вспышки норовируса Общество

Фото: Максим Герасимов

Пятеро учащихся арзамасской школы "Созвездие" находятся в больнице из-за острой кишечной инфекции. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр городского округа Арзамас Александр Щелоков.

По его данным, за ночь новых обращений в стационар не было.

Ранее Щелоков сказал, что всего зарегистрировано восемь случаев заражения кишечной инфекцией среди учеников образовательного центра. Школу закрыли на карантин, детей перевели на дистант.

В причинах случившегося стали разбираться сотрудники Роспотребнадзора. Как выяснилось, вспышка произошла из-за норовируса. Его нашли у сотрудников пищеблока и заболевших школьников.

"Он подтвержден у госпитализированных, у четырех из 21 наблюдаемых амбулаторно и у четырех сотрудников", - пояснил глава Арзамасского округа.

В школе проводится заключительная дезинфекция. Департаменту образования поручено усилить контроль за деятельностью всех школьных пищеблоков.

Напомним, что из-за вспышки норовируса возбуждено уголовное дело. Ход расследования находится на контроле прокуратуры.