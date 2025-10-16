Сколько будут стоить билеты на "Буревестник" до Москвы
Общество

Вспышка кишечной инфекции в "Созвездии" обернулась уголовным делом

16 октября 2025 17:28
Вспышка кишечной инфекции в Созвездии обернулась уголовным делом

Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за вспышки острой кишечной инфекции в школе "Созвездие" в Арзамасе. 

Как сообщалось ранее, зарегистрировано восемь случаев заражения среди учащихся. Четверо попали в больницу, но одного уже отпустили домой. Образовательный центр закрыли на карантин, а ребят перевели на дистанционное обучение. В произошедшем разбираются Роспотребнадзор и прокуратура.

Теперь выяснилось, что в СК завели дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи допрашивают руководство и сотрудников школы. Изучают документацию об оказании услуг по предоставлению питания детям и выясняют точное число заболевших. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных