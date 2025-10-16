Вспышка кишечной инфекции в "Созвездии" обернулась уголовным делом Общество

Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за вспышки острой кишечной инфекции в школе "Созвездие" в Арзамасе.

Как сообщалось ранее, зарегистрировано восемь случаев заражения среди учащихся. Четверо попали в больницу, но одного уже отпустили домой. Образовательный центр закрыли на карантин, а ребят перевели на дистанционное обучение. В произошедшем разбираются Роспотребнадзор и прокуратура.

Теперь выяснилось, что в СК завели дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи допрашивают руководство и сотрудников школы. Изучают документацию об оказании услуг по предоставлению питания детям и выясняют точное число заболевших.