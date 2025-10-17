Норовирус стал причиной вспышки заболеваемости в школе "Созвездие"

Фото:
Возбудителем острых кишечных инфекций в арзамасской школе "Созвездие" послужил норовирус. Его выявили у сотрудников пищеблока и заболевших учеников, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области.
Напомним, что после выявления заболевших школу закрыли на карантин. Дети сейчас учатся дистанционно.
В настоящее время проводится целый комплекс противоэпидемических мероприятий, включая заключительную дезинфекцию.
Также в надзорном ведомстве сообщили о выявленных нарушениях санитарного законодательства на пищеблоке. На виновных завели административные дела.
Ранее мы рассказывали, что вспышкой кишечной инфекции среди учащихся заинтересовались СК и прокуратура. Расследуется уголовное дело.
