Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Чертков объяснил, почему Кстовский район присоединили к Нижнему
Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Сколько будут стоить билеты на "Буревестник" до Москвы
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
18 октября 2025 09:45Лось стал причиной смертельной аварии с тремя авто в Богородском районе
17 октября 2025 20:43Два поезда столкнулись в Нижегородской области
17 октября 2025 17:3415 бойцов нацбатальона "Айдар" приговорили к срокам до 21 года колонии
17 октября 2025 16:46Экс-супругов осудили за продажу поддельной люксовой одежды в Нижнем Новгороде
17 октября 2025 16:00118 преступлений в Нижнем Новгороде помогли выявить дружинники и казаки
17 октября 2025 15:28Сотрудников дзержинского "Ритуала" осудили за трудоустройство "мертвых душ"
17 октября 2025 14:00Жители Богородска пожаловались Бастрыкину на вредное производство возле домов
17 октября 2025 12:41Нижегородец сжег грузовик знакомого из-за старой обиды
17 октября 2025 12:04Суд отказал экс-главе Нижнего Новгорода Олегу Сорокину в УДО
17 октября 2025 11:49Нижегородская полиция помогла накрыть сеть "черных" абонентских терминалов
Происшествия

Лось стал причиной смертельной аварии с тремя авто в Богородском районе

18 октября 2025 09:45 Происшествия
Лось стал причиной смертельной аварии с тремя авто в Богородском районе

Фото: unsplash.com

На трассе Ряжск — Касимов — Муром — Нижний Новгород вечером 17 октября произошло серьёзное ДТП с участием дикого животного. Авария случилась на 401-м километре дороги в Богородском округе, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

55-летний водитель за рулём Volkswagen Tiguan не успел среагировать, когда на дорогу внезапно выбежал лось, и сбил его. От удара животное отбросило на встречную полосу, где в него по очереди врезались две другие машины — ВАЗ-2115 и Nissan Almera.

За рулём ВАЗа находился 33-летний мужчина, а иномаркой управлял 24-летний водитель.

В результате столкновения водитель Volkswagen погиб на месте. Также пострадал пятилетний ребёнок, его доставили в больницу.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции выясняют все детали произошедшего.

Ранее нижегородцев призвали быть внимательнее на дорогах из-за начала брачного периода у лосей, в который они становятся активнее и чаще выходят на проезжую часть.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ДТП Лоси Смертность
Поделиться:
Новости по теме
16 октября 2025 18:4923-летнего водителя будут судить за смертельный наезд на ребенка в Дзержинске
16 октября 2025 12:43Уголовное дело завели из-за ДТП с тремя погибшими в Арзамасском округе
14 октября 2025 18:47Уголовное дело завели после ДТП с двумя погибшими под Выксой
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных