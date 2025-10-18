Лось стал причиной смертельной аварии с тремя авто в Богородском районе Происшествия

Фото: unsplash.com

На трассе Ряжск — Касимов — Муром — Нижний Новгород вечером 17 октября произошло серьёзное ДТП с участием дикого животного. Авария случилась на 401-м километре дороги в Богородском округе, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

55-летний водитель за рулём Volkswagen Tiguan не успел среагировать, когда на дорогу внезапно выбежал лось, и сбил его. От удара животное отбросило на встречную полосу, где в него по очереди врезались две другие машины — ВАЗ-2115 и Nissan Almera.

За рулём ВАЗа находился 33-летний мужчина, а иномаркой управлял 24-летний водитель.

В результате столкновения водитель Volkswagen погиб на месте. Также пострадал пятилетний ребёнок, его доставили в больницу.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции выясняют все детали произошедшего.

Ранее нижегородцев призвали быть внимательнее на дорогах из-за начала брачного периода у лосей, в который они становятся активнее и чаще выходят на проезжую часть.