Уголовное дело завели после ДТП с двумя погибшими под Выксой

Следователи возбудили уголовное дело по факту смертельной аварии, произошедшей в посёлке Досчатое в Выксунском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
Напомним, 40-летний водитель "Рено Симбол", находясь в состоянии алкогольного опьянения и не имея водительских прав, выехал на встречную полосу, после чего автомобиль съехал в кювет, врезался в опору линии электропередачи и припаркованную "Ладу Гранту". В результате аварии два пассажира иномарки погибли на месте.
Выяснилось, что водитель ранее уже был лишён прав за аналогичное нарушение и не имел законного права садиться за руль до июля текущего года.
Следственным отделом СКР по Навашинскому району возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД лицом в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц.
Водитель задержан, в ближайшее время суд рассмотрит вопрос о мере пресечения. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что 36-летний водитель мопеда погиб, столкнувшись с легковушкой из-за нарушения ПДД под Дзержинском.
