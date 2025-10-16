Уголовное дело завели из-за ДТП с тремя погибшими в Арзамасском округе Происшествия

Уголовное дело завели по факту страшного ДТП с тремя погибшими в Арзамасском округе, сообщили в пресс-службе прокуратуры Нижегородской области.

По данным надзорного ведомства, дело возбуждено по части 5 статьи 264 УК РФ.

Прокуратура контролирует ход и итоги расследования.

Как сообщалось ранее, в жуткой аварии под Арзамасом, которая произошла ночью 16 октября, также пострадали два человека — их доставили в больницу.