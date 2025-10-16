23-летнего водителя будут судить за смертельный наезд на ребенка в Дзержинске Происшествия

Фото: СУ СК по Нижегородской области

В Дзержинске завершено расследование уголовного дела в отношении 23-летнего местного жителя, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть ребенка.

Обвинительное заключение утверждено прокуратурой, материалы направлены в городской суд для рассмотрения по существу.

По данным следствия, трагедия произошла 20 июня 2025 года в лесном массиве недалеко от реки Ока. Водитель автомобиля Geely Monjaro, выезжая на грунтовую дорогу, не убедился в безопасности маневра и сбил 8-летнего мальчика, стоявшего у обочины. Ребенок получил тяжелые травмы и скончался в медицинском учреждении.

В региональном Следкоме сообщили, что собрана достаточная доказательственная база, подтверждающая вину обвиняемого. Его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 264 УК РФ — нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека. Также ранее о ходе расследования докладывали в центральный аппарат Следственного комитета России по поручению его председателя.

