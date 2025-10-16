Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Сколько будут стоить билеты на "Буревестник" до Москвы
Чертков объяснил, почему Кстовский район присоединили к Нижнему
16 октября 2025 19:45Нижегородцу грозит до 15 лет колонии за хранение трех кг наркотиков
16 октября 2025 18:4923-летнего водителя будут судить за смертельный наезд на ребенка в Дзержинске
16 октября 2025 15:17Житель Городца поджег сожительницу на глазах у ее внука
16 октября 2025 13:50Резчик на пилах умер на складе нижегородского предприятия
16 октября 2025 12:43Уголовное дело завели из-за ДТП с тремя погибшими в Арзамасском округе
16 октября 2025 11:58Саровчанка потеряла 22 млн рублей, доверившись лжеполицейскому
16 октября 2025 11:31ДТП с тремя погибшими под Арзамасом обернулось проверкой прокуратуры
16 октября 2025 11:20Более 1,9 млн нарушений ПДД зарегистрировали нижегородские камеры
16 октября 2025 10:37Жесткое ДТП с тремя погибшими произошло под Арзамасом
16 октября 2025 09:17Уровень преступности снизился на 3% в Нижегородской области
Происшествия

23-летнего водителя будут судить за смертельный наезд на ребенка в Дзержинске

16 октября 2025 18:49 Происшествия
23-летнего водителя будут судить за смертельный наезд на ребенка в Дзержинске

Фото: СУ СК по Нижегородской области

В Дзержинске завершено расследование уголовного дела в отношении 23-летнего местного жителя, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть ребенка. 

Обвинительное заключение утверждено прокуратурой, материалы направлены в городской суд для рассмотрения по существу.

По данным следствия, трагедия произошла 20 июня 2025 года в лесном массиве недалеко от реки Ока. Водитель автомобиля Geely Monjaro, выезжая на грунтовую дорогу, не убедился в безопасности маневра и сбил 8-летнего мальчика, стоявшего у обочины. Ребенок получил тяжелые травмы и скончался в медицинском учреждении.

В региональном Следкоме сообщили, что собрана достаточная доказательственная база, подтверждающая вину обвиняемого. Его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 264 УК РФ — нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека. Также ранее о ходе расследования докладывали в центральный аппарат Следственного комитета России по поручению его председателя.

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела по факту ДТП с тремя погибшими в Арзамасском округе. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

ДТП Смертность Суд
Фоторепортажи
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных