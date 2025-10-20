Чертков объяснил, почему Кстовский район присоединили к Нижнему
Общество

Росстат составил портрет среднестатистического жителя России

20 октября 2025 10:30 Общество
Росстат составил портрет типичного россиянина

Фото: Кира Мишина

20 октября отмечается Всемирный день статистики. Росстат по запросу РБК подготовил подробный статистический портрет среднестатистического россиянина. Основой послужили данные за 2024 год.

Так, типичный работающий гражданин — это женщина с высшим образованием, занятая в сфере торговли. Её средний доход составляет 84 199 рублей в месяц.

По итогам года в стране проживало 54% женщин и 46% мужчин. Женское население стабильно превышает мужское примерно на 10 миллионов человек. Среди россиян 80,8% составляют русские — это данные переписи, проведённой в 2021 году.

Средний возраст жителей страны — 41 год. При этом мужчины в среднем моложе — 38 лет, а женщины — 43. Средний рост мужчин — 162,9 см, женщин — 159,5 см. Средний вес составляет 74,1 кг у мужчин и 67 кг у женщин.

Что касается семейного положения, то среди мужчин 63% состоят в официальном браке, 37% — холосты. У женщин 54% замужем, 46% — не состоят в браке.

В свободное время россияне чаще всего выбирают просмотр телепередач и фильмов — так проводят досуг почти 78% населения. Около 71% общаются с друзьями, половина предпочитает проводить время за гаджетами. К чтению книг, газет и журналов регулярно обращаются 34%, а 24,5% занимаются личными увлечениями.

Интернетом пользуются 88,9% граждан. Каждый день в сеть выходят 76,4% мужчин и 74,7% женщин.

Оценка собственного здоровья зависит от возраста. В группе от 35 до 39 лет более 80% россиян считают своё самочувствие хорошим или очень хорошим. Если брать всё население, положительно оценивают здоровье 52,7%.

Финансовая картина также изменилась. Реальные доходы населения в 2024 году выросли на 8,4% по сравнению с предыдущим годом. Средняя зарплата в стране составила 89 069 рублей в месяц, что на 19% выше, чем в 2023 году.

Личный автомобиль есть почти у половины семей — 49,3%. Большинство россиян живёт в городах — 75%, в сельской местности проживает 25%.

По распределению по регионам: в Центральном федеральном округе живёт 28% населения, в Приволжском — 19%, остальные 53% — в других округах.

Из тех, кто живёт в отдельных квартирах, 42% обитают в двухкомнатных.

Ранее Нижегородстат составил портреты типичных нижегородца и нижегородки.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Росстат Статистика
