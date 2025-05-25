Нижегородская область вошла в топ-15 регионов РФ по уровню доходов Экономика

Нижегородская область заняла 15-е место в рейтинге российских регионов по уровню доходов населения. Исследование подготовлено экспертами Центра экономических исследований "РИА Рейтинг" на основе официальных статистических данных за 2024 год.

В расчетах учитывались медианные доходы жителей и стоимость фиксированного набора товаров и услуг. По этим данным, соотношение в Нижегородской области составило 2,14.

Лидерами рейтинга стали Ямало-Ненецкий автономный округ (3,94), Ненецкий автономный округ (3,74) и Чукотский автономный округ (3,21). Как отмечают аналитики, такие показатели связаны с высоким уровнем заработной платы в этих регионах.

Худшие результаты продемонстрировали Тыва (1,26), Карачаево-Черкесская Республика (1,21) и Ингушетия (1,21).

Кроме того, исследование охватило и уровень бедности. В Нижегородской области 5,6% жителей оказались за чертой бедности по итогам 2024 года. Это позволило региону занять 11-е место среди субъектов РФ по наименьшей доле малоимущих. При этом показатель снизился на 1,6 процентного пункта по сравнению с 2023 годом.

Для сравнения, самые низкие показатели бедности зафиксированы в ЯНАО и Санкт-Петербурге (по 3,5%), а также в Татарстане (3,8%). В то же время наибольшая доля населения за чертой бедности отмечена в Ингушетии (25,6%), Тыве (20,4%) и Карачаево-Черкесии (17,2%).

В целом по стране за чертой бедности в 2024 году находились 7,2% россиян.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область заняла 44 место по уровню благосостояния семей.