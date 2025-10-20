Правительство России поддержит запуск новых производств в Нижегородской области Экономика

Фото: сайт правительства России

В Нижегородской области планируется открытие новых технологичных производств. Об этом стало известно на оперативном совещании председателя правительства Михаила Мишустина с вице-премьерами, которое состоялось 20 октября.

Мишустин напомнил, что президент страны ранее поставил задачу по укреплению промышленного суверенитета. Для ее выполнения необходимо модернизировать заводские мощности и наладить выпуск приоритетной продукции, не имеющей российских аналогов.

"На ведущих отечественных предприятиях сейчас готовятся значимые инициативы в этой сфере. В том числе — по изготовлению компонентов и комплектующих для авиационной, космической, автомобильной отраслей, а также оборудования в секторе экологического машиностроения", — отметил премьер-министр.

Для ускорения запуска таких проектов правительство решило существенно увеличить предельный размер субсидии на льготные кредиты. Ранее он составлял 600 млн рублей.

"Теперь же в течение следующих девяти лет появится возможность выделять на такие цели уже до 3,5 млрд рублей ежегодно", - сказал Михаил Мишустин.

По его словам, это решение позволит открыть перспективные производства сразу в нескольких регионах, включая Нижегородскую, Ростовскую, Челябинскую, Иркутскую, Кемеровскую и Московскую области.

Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Денису Мантурову держать реализацию этих планов на личном контроле.

Ранее сообщалось, что сборку автомобилей "Волга" нового поколения планируют запустить в Нижнем Новгороде весной 2026 года.