Сборка автомобилей "Волга" стартует в Нижнем Новгороде весной 2026 года Экономика

Фото: сайт правительства Нижегородской области

Сборку автомобилей "Волга" нового поколения планируют запустить в Нижнем Новгороде весной 2026 года. Об этом сообщил вице-премьер Мантуров, на которого ссылается ТАСС.

По его словам, по докладам с площадки к весне следующего года должны начаться первые этапы сборки и производства. На вопрос о возможном участии китайской компании в проекте он отвечать не стал.

Бывший глава ассоциации "Российские автомобильные дилеры" Олег Мосеев подтвердил, что ГАЗ ведет переговоры с Geely о выпуске машин под брендом "Волга". Он уточнил, что обсуждается производство автомобилей китайской марки на заводе, а в продажу они будут выходить именно как "Волга". В комментариях в своем Telegram Мосеев добавил, что переговоры идут с прошлого года.

Напомним, в мае 2024 года на выставке ЦИПР в Нижнем Новгороде впервые публично показали современные концепты Volga, созданные на платформе Changan. Стенд, который посетил премьер-министр Михаил Мишустин, включал три модели: седан Volga C40 класса D и два кроссовера — компактный K30 класса C и более крупный K40 класса D.

Изначально предполагалось начать сборку автомобилей под брендом Volga с иностранным партнером до конца 2024 года, а в 2025-м перейти к полномасштабному серийному производству.

Справка:

Легковые автомобили ГАЗ "Волга" начали производить в городе Горьком (ныне — Нижний Новгород) в 1956 году. Всего было выпущено 19 различных моделей автомобиля, производство последней из них — Volga Siber — прекратилось в 2010 году.