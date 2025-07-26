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Экономика

Никитин рассказал Мантурову о достижениях нижегородской промышленности

29 июля 2025 09:27  [94] Экономика
Никитин рассказал Мантурову о достижениях нижегородской промышленности

Фото: Telegram-канал Глеба Никитина

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил о проведённой встрече с первым вице-премьером России Денисом Мантуровым. О деталях разговора глава региона рассказал в своём телеграм-канале.

По словам Никитина, ключевыми темами стали перспективы промышленного развития региона, а также вопросы, касающиеся инфраструктурных проектов, микроэлектроники и взаимодействия с белорусскими партнёрами в судостроительной отрасли.

Особое внимание на встрече было уделено экономическим показателям. Губернатор отметил, что за первое полугодие индекс промышленного производства в Нижегородской области достиг 103,3%. При этом в обрабатывающем секторе рост оказался ещё выше — 104,7%.

Среди отраслей, продемонстрировавших наибольшую динамику, Никитин выделил производство машин и оборудования, мебели, электроники, нефтепродуктов, одежды и фармацевтической продукции.

Глава региона подчеркнул, что промышленный рост стал возможен благодаря системной поддержке со стороны федерального центра и активному участию предприятий в программах модернизации.

Ранее сообщалось, что Никитин и глава Минтранса России обсудили вопросы развития дорожной инфраструктуры Нижегородской области.

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Теги:
Глеб Никитин Денис Мантуров Промышленность
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