Эксперты назвали индикаторы политического влияния регионов России

В начале октября в Нижнем Новгороде побывали сразу три федеральных министра. Так, глава Миннауки РФ Валерий Фальков вместе с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным посетили ИТ-кампус. Министр здравоохранения Михаил Мурашко ознакомился с работой областной детской клинической больницы и НИИ – СККБ имени Б.А. Королева и проверил ход реализации проекта "Квартал здоровья". А глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов обсудил с главой региона ход выполнения нацпроекта "Молодежь и дети".

Надо сказать, что календарь встреч Никитина с руководителями и членами правительства России впечатляет своей насыщенностью на протяжении всего года. В январе у нас побывал зампред и руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко. В февраля регион посетил помощник президента РФ Николай Патрушев. В марте прибыл зампред правительства Марат Хуснуллин, министры Антон Алиханов и Максим Решетников, а также помощник президента Владимир Мединский. В мае Глеб Сергеевич принимал вице-премьера Дмитрия Чернышенко и министра Сергея Кравцова.

Летом губернатор встречал в Нижнем первого зампреда правительства России Дениса Мантурова и главу ГК "Ростех" Сергея Чемезова. На открытии конференции ЦИПР побывали председатель правительства России Михаил Мишустин, его замы Денис Мантуров, Дмитрий Григоренко и министры Антон Алиханов и Максут Шадаев. Затем регион посетила министр сельского хозяйства России Оксана Лут, а после — председатели Совета Федерации РФ и Совета Республики Нацсобрания Беларуси Валентина Матвиенко и Наталья Кочанова.

В сентябре в столице Приволжья (на открытии ИТ-кампуса) вновь побывал Чернышенко...

Кроме этих встреч глава региона принимал глав госкорпораций, крупных бизнесменов, встречался с коллегами-губернаторами, принимал иностранных послов, деятелей культуры и искусства, представителей конфессий и известных общественников. Плюс дважды за год Глеб Никитин встречался с президентом России Владимиром Путиным.

Устойчивое внимание к региону со стороны руководства и правительства страны можно рассматривать как хорошую оценку социально-экономического развития региона, признак его лидерской позиции в различных сферах. Все это способствует повышению политического влияния региона, становится индикатором роста его политического капитала. Оценивая развитие ситуации, мы обратились к экспертам с вопросом: "Какие еще индикаторы роста политического капитала регионов России сегодня можно выделить, сопоставляя их друг с другом?"

Андрей Самсонов, научный сотрудник Приволжского филиала ФНИСЦ РАН, старший научный сотрудник АНО "Научно-исследовательский Институт проблем социального управления":

"Политический капитал — понятие достаточно условное, подразумевающее ресурс политика, который может быть конвертирован или вложен в его дальнейшую политическую карьеру. Условность же в том, ЧТО необходимо в той или иной системе политических координат для дальнейшего политического успеха. В рамках представительной демократии существует два крайне важных ресурса, значение которых сложно переоценить.

Во-первых, это оценка деятельности политика общественным мнением. В случае с губернаторами — общественным мнением региона. По данным ежемесячного мониторинга общественного мнения Нижегородской области, проводимого АНО "Научно-исследовательский Институт проблем социального управления", в среднем по году кандидатуру Никитина безальтернативной считает 26,5% жителей региона, и еще около 35% считает его кандидатуру наиболее приемлемой. Если к этим 60% поддержки добавить около 20% тех, кто готов поддержать кандидатуру действующего губернатора, но ставит свой выбор в зависимость от наличия других претендентов, то это огромный политический капитал".

Елена Мозгунова, историк, кандидат политических наук, доцент Нижегородского института управления – филиала РАНХиГС:

"Анализируя динамику встреч главы Нижегородской области, следует отметить, что 2025 год был предельно насыщенным, и наш регион был постоянно в фокусе внимания федеральных властей, иностранных гостей, бизнес-сообщества и коллег-губернаторов. Это лишь один из индикаторов, которые формируют политический капитал. Однако оценка качества не менее важна, и здесь можно говорить о значимых реализуемых проектах, инновационном потенциале, общей динамике социально-экономического развития субъекта федерации. Причем чем больше в регионе реализуется масштабных инфраструктурных инициатив с участием федерального финансирования, тем выше его статус как точки роста. Мы можем отметить высокую активность Нижегородской области в части привлечения крупных инвесторов, развитии научно-образовательного потенциала, а также интенсивное межрегиональное и внешнеэкономическое взаимодействие".

Евгений Семенов, заместитель председателя Общественной палаты Нижегородской области, руководитель Нижегородского филиала ФоРГО, политолог, кандидат политических наук, доцент:

"Идея выявить политический капитал и разработать систему его измерения не нова, хотя может быть признана рабочей. Строго говоря, множество рейтингов и ренкингов с обширным ассортиментом показателей формируют политтехнологический фон вокруг основного инструмента, принятого на федеральном уровне и утвержденного Указом президента России 28 ноября 2024 года. Это набор Ключевых показателей эффективности губернаторов, включающий 21 пункт. В нем используются как социологические, так и статистические инструменты. Анализ и интерпретация данных KPI губернаторов, приводимых в документе, может при желании отразить и "политический капитал региона".

Вадим Андрюхин, главный редактор газеты "Новое дело":

"Внимание федеральной власти к тому или иному региону, конечно же, важный фактор в определении политического капитала. Однако сегодня нижегородский регион находится в центре внимания прежде всего по причине СВО как один из военно-промышленных центров страны. Да, есть вызывающие интерес социальные и иные невоенные инициативы нашей власти, но все же ВПК в приоритете. Впрочем, политический капитал региона определяется и другими факторами, нежели внимание Москвы. А именно: отсутствие социальной напряжённости в регионе, высокий и достойный уровень жизни большей части населения, оперативное и профессиональное решение самых разных проблем, ответственность власти за любые свои обещания, в том числе своевременный контроль за разработку и воплощение любых проектов по развитию региона — от социальных программ до объектов строительства. Немаловажно и развитие перспективных направлений экономики, привлекающих молодое поколение".

Андрей Чугунов, журналист:

Как говорил классик, "политика есть концентрированное выражение экономики". Поэтому любые индикаторы роста политического капитала (читай — влияния), по которым можно сопоставлять регионы России, имеют экономическую подоплёку. Будь то различные рейтинги и индексы, показатели социальной инфраструктуры или уровень цифровизации. Да даже индекс доверия к власти в значительной степени зависит от наполнения кошельков граждан и количества бытовых "неудобств", вроде плохо работающего общественного транспорта, мозолящих глаза долгостроев или неремонтируемого крыльца у собственного подъезда".

