Афериста, обманувшего нижегородок на 1,3 млн рублей, поймали в Казани

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

В Казани задержали 19-летнего жителя Башкортостана, которого подозревают в участии в мошеннической схеме. Молодого человека поймали нижегородские полицейские при поддержке коллег из Татарстана, сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.

В сентябре 2025 года в полицию обратилась 89-летняя жительница Сарова. Ей позвонила девушка, представившаяся сотрудницей телекоммуникационной компании. Под предлогом оформления льгот на связь пенсионерку уговорили продиктовать паспортные данные. Через несколько дней снова раздался звонок. На этот раз мужчина назвался сотрудником военной прокуратуры. Он сообщил, что женщину обманули мошенники с территории Украины, и теперь её деньги якобы нужно "задекларировать", чтобы уберечь от кражи.

Потерпевшей предложили передать сбережения "доверенному человеку" в Арзамасе. Паролем для встречи было слово "надежда". На следующий день пожилая женщина на такси, которое ей вызвали и оплатили мошенники, приехала в указанный сквер и отдала 500 650 рублей незнакомке в бежевом пальто. После этого она вернулась домой тем же способом.

Похожим образом обманули и 88-летнюю пенсионерку из Арзамаса. Аферисты, связавшись с потерпевшей, рассказали по телефону аналогичную историю и убедили передать 800 тысяч рублей той же незнакомке и с тем же паролем.

В ходе расследования сотрудники уголовного розыска Сарова и оперативники из Нижегородской области установили личность подозреваемого. 16 сентября его задержали в Казани. При личном досмотре у него нашли 1 320 000 рублей.

На допросе парень признался, что нашёл "работу" в телеграм-канале. Ему присылали адреса, где нужно было забрать деньги и передать их "куратору". За это он получал процент от суммы.

Выяснилось, что женщина, которая лично получала деньги от пожилых жертв, тоже оказалась обманутой. Она была уверена, что помогает полиции в поимке преступников.

По обоим случаям возбуждены уголовные дела о мошенничестве. Суд по ходатайству следствия отправил задержанного под стражу. Изъятые деньги направлены на экспертизу, после чего их вернут владельцам.

Сейчас оперативники проверяют, не связан ли задержанный с другими подобными преступлениями в разных регионах страны. За такие действия ему грозит до шести лет лишения свободы.

