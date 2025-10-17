Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Происшествия

Сотрудников дзержинского Ритуала осудили за трудоустройство мертвых душ

Четверо сотрудников муниципального учреждения "Ритуал" в Дзержинске выслушали приговор по делу о трудоустройстве "мертвых душ". 

Как сообщили в нижегородской прокуратуре, на протяжении пяти лет они устраивали на работу своих родственников и знакомых, которые на самом деле не выходили на службу и никаких обязанностей не выполняли.

За "мертвых душ" членам ОПГ регулярно начислялась зарплата. Деньги обналичивались и присваивались участниками мошеннической схемы. В общей сложности из городского бюджета было похищено более двух миллионов рублей.

Суд установил, что преступление совершено организованной группой и признал всех четверых виновными в мошенничестве. Им назначили наказание — от трех до четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком два с половиной года.

Кроме того, по иску городской прокуратуры суд обязал виновных вернуть весь причиненный ущерб.

Ранее к семи годам условно приговорили экс-главу "Ритуала" и депутата гордумы Наталью Мигунову. Ее признали виновной в мошенничестве, взяточничестве и превышении должностных полномочий.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

