Сотрудников дзержинского "Ритуала" осудили за трудоустройство "мертвых душ" Происшествия

Четверо сотрудников муниципального учреждения "Ритуал" в Дзержинске выслушали приговор по делу о трудоустройстве "мертвых душ".

Как сообщили в нижегородской прокуратуре, на протяжении пяти лет они устраивали на работу своих родственников и знакомых, которые на самом деле не выходили на службу и никаких обязанностей не выполняли.

За "мертвых душ" членам ОПГ регулярно начислялась зарплата. Деньги обналичивались и присваивались участниками мошеннической схемы. В общей сложности из городского бюджета было похищено более двух миллионов рублей.

Суд установил, что преступление совершено организованной группой и признал всех четверых виновными в мошенничестве. Им назначили наказание — от трех до четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком два с половиной года.

Кроме того, по иску городской прокуратуры суд обязал виновных вернуть весь причиненный ущерб.

Ранее к семи годам условно приговорили экс-главу "Ритуала" и депутата гордумы Наталью Мигунову. Ее признали виновной в мошенничестве, взяточничестве и превышении должностных полномочий.