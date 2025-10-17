Сотрудников дзержинского "Ритуала" осудили за трудоустройство "мертвых душ"

Четверо сотрудников муниципального учреждения "Ритуал" в Дзержинске выслушали приговор по делу о трудоустройстве "мертвых душ".
Как сообщили в нижегородской прокуратуре, на протяжении пяти лет они устраивали на работу своих родственников и знакомых, которые на самом деле не выходили на службу и никаких обязанностей не выполняли.
За "мертвых душ" членам ОПГ регулярно начислялась зарплата. Деньги обналичивались и присваивались участниками мошеннической схемы. В общей сложности из городского бюджета было похищено более двух миллионов рублей.
Суд установил, что преступление совершено организованной группой и признал всех четверых виновными в мошенничестве. Им назначили наказание — от трех до четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком два с половиной года.
Кроме того, по иску городской прокуратуры суд обязал виновных вернуть весь причиненный ущерб.
Ранее к семи годам условно приговорили экс-главу "Ритуала" и депутата гордумы Наталью Мигунову. Ее признали виновной в мошенничестве, взяточничестве и превышении должностных полномочий.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+