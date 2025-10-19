Сотрудница банка спасла нижегородскую пенсионерку от мошенников Происшествия

В Нижегородской области благодаря внимательности сотрудницы банка удалось предотвратить крупную финансовую потерю — пенсионерка едва не перевела мошенникам 500 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Злоумышленники действовали по хорошо известной схеме. Пожилой женщине позвонил неизвестный и, представившись специалистом, заявил о необходимости срочно задекларировать сбережения. Под этим предлогом он убедил её снять все накопления и перевести на так называемый "безопасный" счёт.

Однако бдительность банковской сотрудницы сыграла ключевую роль. Женщина заметила, что клиентка явно взволнована и ведёт себя неуверенно. Заподозрив неладное, она начала расспрашивать пенсионерку и сумела убедить её не совершать операцию.

После этого сотрудница незамедлительно связалась с полицией. Благодаря её действиям удалось предотвратить попытку мошенничества на крупную сумму.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество в крупном размере.

Полиция Нижегородской области напоминает: не переводите деньги на "безопасные" счета. Это распространённая уловка телефонных аферистов. Будьте бдительны и не поддавайтесь на провокации.

