Прокуратура добилась ликвидации свалки в Чкаловском округе Общество

Фото: прокуратура Нижегородской области

Прокуратура Чкаловского района провела проверку соблюдения законодательства в сфере обращения с отходами производства и потребления.

Как сообщили в прокуратуре Нижегородской области, в границах сельского поселения Пурех длительное время незаконно скапливались бытовые отходы. Образовавшаяся свалка представляла угрозу для состояния окружающей среды и санитарно-эпидемиологического благополучия местных жителей.

В связи с выявленными нарушениями надзорный орган направил в суд исковое заявление к органу местного самоуправления с требованием устранить несанкционированное размещение мусора.

Суд удовлетворил требования прокуратуры. В результате земельный участок был очищен и приведен в надлежащее санитарное состояние.

