Прокуратура добилась ликвидации свалки в Чкаловском округе

Прокуратура Чкаловского района провела проверку соблюдения законодательства в сфере обращения с отходами производства и потребления.
Как сообщили в прокуратуре Нижегородской области, в границах сельского поселения Пурех длительное время незаконно скапливались бытовые отходы. Образовавшаяся свалка представляла угрозу для состояния окружающей среды и санитарно-эпидемиологического благополучия местных жителей.
В связи с выявленными нарушениями надзорный орган направил в суд исковое заявление к органу местного самоуправления с требованием устранить несанкционированное размещение мусора.
Суд удовлетворил требования прокуратуры. В результате земельный участок был очищен и приведен в надлежащее санитарное состояние.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде у Мызинского моста нашли свалку медицинских документов.
