Суд изъял у владельца 4,6 га земли в Кстовском районе из-за огромной свалки Общество

Фото: Кирилл Мартынов

Кстовский городской суд Нижегородской области принял решение об изъятии у собственника земельного участка сельскохозяйственного назначения площадью 4,6 га. Участок, расположенный в Кстовском районе, будет продан с публичных торгов.

Как сообщили в Управлении Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл, основанием для изъятия стали систематические нарушения земельного законодательства со стороны собственника.

Еще в 2023 году было установлено, что земля не используется по назначению: более 1 га оказались захламлены строительными отходами, а остальная часть участка заросла деревьями, кустарниками и сорной растительностью. Из-за этого на загрязнённой части участка почти на 35% снизилось плодородие почвы по сравнению с нормативными показателями.

В отношении собственника применялись все предусмотренные законом меры: ему назначались административные штрафы, выдавались предписания об устранении нарушений, ликвидации отходов и очистке территории. Однако требования надзорного органа выполнены не были.

В связи с этим Россельхознадзор обратился в министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области, который направил документы в суд.

