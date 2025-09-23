Незаконный сброс отходов пресекли в Ленинском районе Общество

В Ленинском районе Нижнего Новгорода прошел рейд по пресечению незаконного сброса отходов. В ходе проверки сотрудники городских и районных служб совместно с представителями правоохранительных органов и министерства экологии зафиксировали у контейнерной площадки автомобиль "ГАЗель", водитель которого выгрузил мусор прямо на землю.

С нарушителем провели разъяснительную беседу и составили протокол по ч. 3.3 ст. 8.2 КоАП РФ. Машину до выяснения обстоятельств изъяли и отправили на специализированную стоянку. В ближайшее время будет проведено административное расследование.

Первый заместитель директора департамента благоустройства администрации Нижнего Новгорода Алексей Краснов отметил, что подобные рейды будут проводиться регулярно во всех районах города. Он пояснил, что более 300 контейнерных площадок, предназначенных для частного сектора, часто перегружены из-за незаконного использования предпринимателями, которые экономят на вывозе отходов. Нередко речь идет о строительном и производственном мусоре, а расходы на его ликвидацию ложатся на городской бюджет. Для борьбы с нарушениями устанавливаются камеры видеонаблюдения и фотоловушки.

Начальник управления благоустройства и содержания дорог администрации Ленинского района Сергей Костюнин добавил, что предприниматели формально заключают договоры на утилизацию, но нередко не исполняют обязательства и выбрасывают отходы в неположенных местах. По его словам, только за один день с площадки, где зафиксировали нарушение, вывезли около 120 кубометров мусора.

Костюнин подчеркнул, что борьба с незаконными свалками в районе будет продолжена и призвал горожан помогать фиксировать нарушения: "Если вы стали свидетелем незаконного сброса отходов, необходимо сделать фото или видео с указанием даты, адреса и номера автомобиля и направить материалы в районный отдел благоустройства или административно-технического контроля".