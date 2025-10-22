Ученые разработали систему ИИ для диагностики типа опухоли мозга
Общество

В сервисе "Семейный навигатор" стало удобнее находить детские и спортивные площадки

22 октября 2025 14:02 Общество
В сервисе Семейный навигатор стало удобнее находить детские и спортивные площадки

Фото: АНО "Институт демографического развития"

АНО «Институт демографического развития» выпустила обновление сервиса «Семейный навигатор». Это интерактивная карта зон активного отдыха, которая помогает пользователям легко ориентироваться в игровой и спортивной инфраструктуре Нижнего Новгорода.

Теперь в сервисе доступны фильтры для выбора детских и спортивных площадок и возможность отмечать понравившиеся места, при этом у каждого из них появились детальное описание и фото. Чтобы быстрее находить площадки с подходящим спортивным или игровым оборудованием, можно задать поиск по типу объекта, времени его работы, элементам инфраструктуры и возрасту гостей.

По информации разработчиков, сейчас сервис охватывает только объекты в Нижнем Новгороде, однако география проекта будет расширяться на весь регион. Количество объектов также увеличилось до 42-х: сейчас доступна информация о 24 детских и 18 спортивных площадках.

В Институте демографического развития подчеркнули, что в «Семейном навигаторе» собраны площадки для жителей разного возраста: от малышей до взрослых. Все пространства оснащены безопасным инвентарем и снаряжением – это могут быть качели, спортивные снаряды, памп-трек и многое другое. Удобство сервиса заключается еще и в том, что до каждого места можно проложить маршрут поездки или прогулки.

«Обновление сервиса – это еще один шаг к созданию действительно удобного ресурса, который облегчает жизнь горожан. Мы создаем информационную площадку для всех поколений, призывая жителей укреплять семейные связи и поддерживать здоровый образ жизни. Также собираемся расширять функционал и географию сервиса, чтобы каждый житель региона мог легко спланировать время для отдыха и занятий спортом вместе с близкими», – подчеркнул директор Институт демографического развития Евгений Журавлев.

Напомним, работа по стабилизации демографической ситуации в регионе ведется в соответствии с целями и задачами нового национального проекта «Семья». По решению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина период с 2025 по 2030 год также объявлен Пятилетием семьи в Нижегородской области.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных