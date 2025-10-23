Ученые разработали систему ИИ для диагностики типа опухоли мозга
ФСБ вскрыла схему с проверками и взятками в нижегородской Росгвардии
Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
23 октября 2025 14:47Эксперимент по запрету вейпов хотят провести в Нижегородской области
23 октября 2025 14:39Приволжские таможенники направили жителям ДНР 40 тонн гуманитарной помощи
23 октября 2025 14:00Нижегородским родителям объяснили сбои в работе "Электронного дневника"
23 октября 2025 13:28Первый визит-центр для туристов откроют в нацпарке "Нижегородское Поволжье"
23 октября 2025 13:18Горьковская магистраль вводит остановку на станции Шатки в Нижегородской области
23 октября 2025 12:57Банкротство "Нижавтодорстроя" обернулось проверкой Роструда
23 октября 2025 12:40Нижегородцев пригласили принять участие в большом этнографическом диктанте
23 октября 2025 12:1190 кг сомнительного хлеба изъяли в Нижегородской области
23 октября 2025 11:52Найден инвестор для станций приема жидких отходов в Нижнем Новгороде
23 октября 2025 11:38Цунами, ядовитые пауки и "взрыв" на Крымском мосту: чем пугали россиян в 2025 году
Общество

Приволжские таможенники направили жителям ДНР 40 тонн гуманитарной помощи

23 октября 2025 14:39 Общество
Приволжские таможенники направили жителям ДНР 40 тонн гуманитарной помощи

Фото: Нижегородское отделение Народного фронта

Сотрудники Приволжского таможенного управления передали через Народный фронт 40 тонн гуманитарного груза для жителей Донецкой народной республики. В состав отправки вошли теплые вещи — женские куртки, детские комбинезоны, пуховики и другая зимняя одежда. Все собранное доставят в центр помощи Русской православной церкви при храме святой княгини Ольги в Донецке, откуда вещи будут адресно распределены среди нуждающихся семей. Всего населению республики передано более 63 тысяч единиц одежды.

Груз сформировали из товаров, ранее изъятых мобильными группами Приволжского таможенного управления за нарушение норм таможенного законодательства. После судебного решения имущество было обращено в федеральную собственность. По итогам оценки его состояния и завершения всех юридических процедур было принято решение направить вещи на благотворительные цели.

Заместитель начальника Приволжского таможенного управления Михаил Жиряев сообщил, что сотрудники мобильных групп изъяли 40 тонн женской и детской одежды, незаконно ввезенной на территорию России. Он отметил, что через Народный фронт этот груз передан жителям ДНР в качестве гуманитарной помощи. По словам Жиряева, инициатива направлена на поддержку и улучшение условий жизни людей, оказавшихся в сложной ситуации. Он подчеркнул, что подобные акции проводятся не впервые и будут продолжены.

В нижегородском отделении Народного фронта поблагодарили все организации, участвовавшие в подготовке и доставке груза.

Представитель Народного фронта в регионе Дарья Кованова отметила, что к работе подключились сразу несколько структур — Приволжское таможенное управление и Приволжская оперативная таможня, Территориальное управление Росимущества по Нижегородской области, АНО "Мощь Донбасса" и Народный фронт. По ее словам, особенно важно, что вещи отправлены вовремя — накануне холодов, что позволит оказать жителям Донецкой народной республики своевременную помощь.

Ранее сообщалось, что нижегородские волонтеры отправили в Курскую область около тонны гумпомощи. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
гуманитарная помощь ОНФ
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
От пушнины до рогов марала: что скрывают витрины музея Нижегородской таможни
20 октября 2025 17:11От пушнины до рогов марала: что скрывают витрины музея Нижегородской таможни
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных