Приволжские таможенники направили жителям ДНР 40 тонн гуманитарной помощи Общество

Фото: Нижегородское отделение Народного фронта

Сотрудники Приволжского таможенного управления передали через Народный фронт 40 тонн гуманитарного груза для жителей Донецкой народной республики. В состав отправки вошли теплые вещи — женские куртки, детские комбинезоны, пуховики и другая зимняя одежда. Все собранное доставят в центр помощи Русской православной церкви при храме святой княгини Ольги в Донецке, откуда вещи будут адресно распределены среди нуждающихся семей. Всего населению республики передано более 63 тысяч единиц одежды.

Груз сформировали из товаров, ранее изъятых мобильными группами Приволжского таможенного управления за нарушение норм таможенного законодательства. После судебного решения имущество было обращено в федеральную собственность. По итогам оценки его состояния и завершения всех юридических процедур было принято решение направить вещи на благотворительные цели.

Заместитель начальника Приволжского таможенного управления Михаил Жиряев сообщил, что сотрудники мобильных групп изъяли 40 тонн женской и детской одежды, незаконно ввезенной на территорию России. Он отметил, что через Народный фронт этот груз передан жителям ДНР в качестве гуманитарной помощи. По словам Жиряева, инициатива направлена на поддержку и улучшение условий жизни людей, оказавшихся в сложной ситуации. Он подчеркнул, что подобные акции проводятся не впервые и будут продолжены.

В нижегородском отделении Народного фронта поблагодарили все организации, участвовавшие в подготовке и доставке груза.

Представитель Народного фронта в регионе Дарья Кованова отметила, что к работе подключились сразу несколько структур — Приволжское таможенное управление и Приволжская оперативная таможня, Территориальное управление Росимущества по Нижегородской области, АНО "Мощь Донбасса" и Народный фронт. По ее словам, особенно важно, что вещи отправлены вовремя — накануне холодов, что позволит оказать жителям Донецкой народной республики своевременную помощь.

Ранее сообщалось, что нижегородские волонтеры отправили в Курскую область около тонны гумпомощи.