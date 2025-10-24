Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой 2025/2026 Общество

Фото: пресс-служба аэропорта имени Чкалова

Международный аэропорт Нижнего Новгорода имени Валерия Чкалова с 26 октября переходит на осенне-зимнее расписание.

Как сообщает пресс-служба воздушной гавани, в новом сезоне пассажирам будут доступны 18 направлений, которые обслужат 14 авиакомпаний.

В рамках зимней программы предусмотрены как внутренние, так и международные рейсы. Нижегородцы смогут напрямую вылететь в шесть зарубежных городов: Анталию, Ереван, Ташкент, Тбилиси, Хургаду и Шарм-эль-Шейх.

Внутрироссийская маршрутная сеть включает 12 направлений. Среди них — Екатеринбург, Казань, Калининград, Минеральные Воды, Москва, Новосибирск, Оренбург, Самара, Санкт-Петербург, Сочи, Уфа и Челябинск.

Новое расписание будет действовать до 28 марта 2026 года. Актуальную информацию о частоте рейсов, времени вылета и периодах выполнения можно найти на официальном сайте аэропорта в разделе "Сезонное расписание".

