Общество

Что делать, если рейс перенаправили в другой аэропорт: личный опыт нижегородки

20 октября 2025 11:55 Общество
Что делать, если рейс перенаправили в другой аэропорт: советы нижегородки

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

Нижегородцы уже не удивляются временным ограничениям в аэропорту имени Чкалова, при которых воздушное пространство временно закрывается, и рейсы перенаправляются в ближайшие запасные аэропорты. Но что делать, если ваш самолет не смог приземлиться в пункте назначения?

Читательница НИА "Нижний Новгород"  Ирина возвращалась из Еревана в Нижний Новгород, однако добраться до родного города в назначенное время не удалось — самолет совершил вынужденную посадку в Казани. Она поделилась своим опытом и рассказала, как прошла незапланированная остановка и что делать пассажирам в подобных ситуациях.

О том, что рейс был перенаправлен в Казань, пассажирам сообщили уже после посадки. Бортпроводники были не готовы к ситуации и не знали, что говорить.

"Добро пожаловать в Казань. Об этом нам сообщили после приземления. Лишний час мы летали где-то, и было понимание, что что-то не так, но никто ничего не говорил. Не долетели до Нижнего где-то 15-20 минут, объявили "Ковер". По плану прибытие рейса было в 01:45, борт начал садиться в час с небольшим, видимо, хотели успеть. Но нет", — поделилась нижегородка.

В Казани пассажиры прошли таможенный контроль, после чего им выдали багаж. Представитель авиакомпании появился достаточно быстро и начал координировать дальнейшие действия.

Пассажирам раздали воду, позже — ваучеры на питание номиналом 350 рублей. Те, кто решил остаться и дождаться вылета в Нижний Новгород, ждали повторной регистрации и открытия воздушного пространства. Камера хранения багажа была доступна, но платной. Возможность размещения в гостинице предоставляется в случае задержки более шести часов. 

К этому моменту в аэропорту работало только одно кафе. Несмотря на усталость, большинство пассажиров сохраняли спокойствие. Примерно треть пассажиров решила не дожидаться вылета и добраться своим путем.

После снятия ограничений началась повторная регистрация на рейс. Она проходила по стандартной процедуре, как при обычном вылете. Представитель авиакомпании контролировал посадку на рейс. Экипаж во время задержки находился в гостинице, но был готов вылететь сразу, как откроют аэропорт.

В Нижний Новгород рейс прибыл в 07:45, как и сообщалось на повторной регистрации. Несмотря на нештатную ситуацию и большое количество людей, дополнительных задержек удалось избежать. 

Нижегородка отметила, что люди не до конца понимают ситуацию, а потому не знают, как действовать. Она также посоветовала оформить страховку на случай невылета или других непредвиденных ситуаций.

Напомним, план "Ковер" вводится во время возможной угрозы атаки БПЛА для обеспечение безопасности полётов. Вылетевшие самолеты перенаправляют в другие аэропорты и задерживают рейсы. Такие ограничения действовали в Нижнем Новгороде в ночь на 20 октября.

Фотографии предоставлены героиней публикации.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных