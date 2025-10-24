ННДК направит 5 млрд рублей на строительство гостиниц в Нижегородской области Экономика

Фото: Александр Воложанин

ННДК инвестирует около 5 млрд рублей в возведение двух новых гостиниц в Нижегородской области. Об этом сообщили в компании.

Проекты реализуются совместно с федеральным оператором Cosmos Hotel Group, с которым подписано соглашение о развитии гостиничной инфраструктуры.

Первый отель на 102 номера появится в Городце, второй — на 232 номера — будет построен на Ковалихинской улице в Нижнем Новгороде. Оба объекта выбраны в туристически привлекательных локациях с высоким потоком гостей.

Cosmos Hotel Group выступит консультантом на этапе проектирования. Также компания возьмет на себя управление отелями, включая подбор персонала, обучение сотрудников и маркетинговое продвижение.

Отмечается, что оба проекта получили одобрение для льготного кредитования в рамках национального проекта "Туризм и гостеприимство".

По словам министра туризма и промыслов Нижегородской области Сергея Яковлева, регион испытывает дефицит номерного фонда на фоне растущего турпотока. Он отметил, что благодаря системному подходу к 2030 году в области планируется открыть 16 новых гостиниц.

