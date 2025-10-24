ФСБ вскрыла схему с проверками и взятками в нижегородской Росгвардии
Экономика

24 октября 2025 14:00 Экономика
ННДК направит 5 млрд рублей на строительство гостиниц в Нижегородской области

Фото: Александр Воложанин

ННДК инвестирует около 5 млрд рублей в возведение двух новых гостиниц в Нижегородской области. Об этом сообщили в компании. 

Проекты реализуются совместно с федеральным оператором Cosmos Hotel Group, с которым подписано соглашение о развитии гостиничной инфраструктуры. 

Первый отель на 102 номера появится в Городце, второй — на 232 номера — будет построен на Ковалихинской улице в Нижнем Новгороде. Оба объекта выбраны в туристически привлекательных локациях с высоким потоком гостей.

Cosmos Hotel Group выступит консультантом на этапе проектирования. Также компания возьмет на себя управление отелями, включая подбор персонала, обучение сотрудников и маркетинговое продвижение.

Отмечается, что оба проекта получили одобрение для льготного кредитования в рамках национального проекта "Туризм и гостеприимство".

По словам министра туризма и промыслов Нижегородской области Сергея Яковлева, регион испытывает дефицит номерного фонда на фоне растущего турпотока. Он отметил, что благодаря системному подходу к 2030 году в области планируется открыть 16 новых гостиниц.

Ранее сообщалось, что шесть исторических зданий в Нижегородской области могут быть преобразованы в гостиницы. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Гостиницы Нацпроект Туризм
